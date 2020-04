Dedica canción a la madre Tierra

a cantautora española Ana Cirré, reflexiona sobre la salvación del planeta en el tema Soy la Tierra, el cual espera toque el mayor número de corazones y conciencias en estos momentos en los que el mundo necesita esperanza.

En esta canción, Cirré habla de cómo la madre Tierra se expresa, "es un ser vivo y se manifiesta y de alguna forma nos habla como una madre, y hasta nos regaña y nos dice te sientes muy listo y abusivo, yo proveo de muchas cosas, pero no abusen de mi". Soy la Tierra es el sencillo de su próximo disco titulado Invencibles, y surgió de la inspiración de la cantante durante un proceso de desintoxicación de año y medio, tiempo en el que se enfocó a comer más saludable, a estar con la naturaleza y en este camino salieron canciones que están conectadas más con la parte humana, "puedo decir que este álbum es más humanista", refiere. "Me sentía como intoxicada, durante año y medio me desconecte de muchas cosas, y sentía que estamos en el camino equivocado y que algo nos iba a detener y mira que nos vino a detener, algo que a simple vista ni siquiera podemos ver, para que comprendamos lo que somos, y nosotros aquí por conseguir cosas materiales, peleando, con el ego siempre; entonces, cuando me desconecto de todo esto empezaron a nacer estas canciones más humanistas", relató.

La cantante, quien radica en México, aunque en este momento vive la cuarentena por el COVID-19 en Canadá, destacó que está muy contenta y agradecida por la aceptación que ha tenido el tema, que se encuentra disponible en plataformas.

Incluso está sorprendida, "no sé si sea porque la gente se ha sensibilizado o que todos sienten lo que yo estoy sintiendo y que el público la acepte y la entienda, que más puedo pedir".