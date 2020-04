UNA VÍCTIMA MÁS

- La pandemia mundial originada por el brote del COVID-19 no conoce y no respeta de tradiciones, lo cual ha quedado de manifiesto en el mundo del deporte, cancelando eventos que son esperados año con año, pero ese peso de la tradición simplemente no pudo ante este virus que ha paralizado al planeta entero.

AGUANTARON LO MÁXIMO Los organizadores del Abierto Británico de Golf, "The Open", como es mejor conocido en el mundo deportivo, anunciaron que la edición de 2020 será cancelada, realizando una pausa obligada al que es el torneo de golf más antiguo del mundo y uno de los que cuentan con mayor tradición en cualquier deporte. El comité organizador del torneo aguantó lo más que pudo, mostrando esa resistencia de los ingleses, tal y como había sucedido con el torneo de Wimbledon, uno de los cuatro Grand Slam del tenis mundial, que también se había mantenido en pie, hasta que la decisión se volvió impostergable. Y es que si hay alguien que sea apegado a sus costumbres y las defienda hasta el final, es precisamente el pueblo británico, que tiene "The Open" y a Wimbledon como dos eventos que marcan en su calendario desde el inicio de año, son deportes amados por la población y que disfrutan al máximo, incluso convirtiéndolos en días de fiesta nacional. The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews es el organizador del Abierto Británico, lo que habla e la seriedad del torneo y el impacto que tiene en la vida de los ingleses y de todos los aficionados al golf a nivel mundial, quienes deberán renunciar a las emociones de este evento, durante este año. SOLAMENTE TRES PAUSAS El Abierto Británico de Golf se realiza desde el lejano año de 1860, durante el mes de julio de cada calendario, sabiendo los jugadores de todo el mundo, que es la "navidad" del golf mundial, la fecha más esperada, el torneo más prestigiado y el que más dinero reparte de entre los cuatro Majors que se juegan en la Asociación de Golfistas Profesionales (PGA, por sus siglas en inglés). Willie Park, de Escocia, fue el primer campeón de este torneo que tuvo una primera pausa en 1871, pero a partir de entonces siguió inamovible, año con año, hasta 1915, reanudándose en 1920, pausa obligada por la Primera Guerra Mundial. George Duncan, jugador escocés, fue el campeón de la edición de 1920, antes de que llegara una hegemonía de jugadores estadounidenses, que dominaron "The Open" desde 1924 hasta 1933, con Bobby Jones y Walter Hagen como principales campeones. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico que más vidas ha cobrado en la historia de la humanidad, el Abierto Británico de Golf tuvo que hacer otra pausa, al ser el Reino Unido, un participante muy activo en la Guerra y su territorio estar en la disputa de las tropas de Hitler, por lo que no hubo torneo desde 1940 hasta 1945, reanudando actividades en 1946, cuando la victoria correspondió al estadounidense Sam Snead, jugando en el mítico campo de St. Andrews, considerado "la cuna" del golf. Esa pausa por la Segunda Guerra Mundial, fue la última que se había realizado en "The Open", que con la conocida puntualidad británica, se realizaba sí o sí, año con año, cada verano, entregando momentos inolvidables en la historia del deporte mundial. Jugadores como Arnold Palmer, Gary Player, Tom Watson, el español Severiano Ballesteros y el magnífico Jack Nicklaus, celebraron sendas victorias en la transición hacia el Siglo XXI, mientras que el argentino Roberto de Vicenzo se convirtió en el primer jugador latinoamericano que ganó el torneo, al coronarse en la edición de 1967. Iniciando el nuevo milenio, el estadounidense Tiger Woods se hizo del campeonato en la edición del año 2000, tocando el cielo con las manos y celebrando a tope en el campo de St. Andrews, dejando como legado una imagen que está grabada en la mente de todos los aficionados al golf. Rory McIlroy, Phil Mickelson, los sudafricanos Ernie Els y Louis Oosthuizen, Jordan Spieth, Francesco Molinari, son algunos de los ganadores en las primeras dos décadas del Siglo XXI, mientras que el irlandés Shane Lowry es el más reciente campeón, en la edición de 2019. "The Open" 2020 estaba programado para jugarse del 16 al 19 de julio y finalmente, en los registros quedará como "desierto". Los organizadores informaron que para la edición de 2021 se mantendrá la sede original, el campo de Royal St. George, en el condado de Kent, Inglaterra, del 11 al 18 de julio, mientras que la edición 2022, que será el torneo número 150, se jugará en el legendario campo de Old Course St. Andrews, en Escocia, del 10 al 17 de julio de 2022, cuando se realizarán una serie de acciones especiales, para conmemorar esta tradición deportiva a nivel mundial. 160 AÑOS de existencia tiene 'The Open', el torneo de golf más importante del mundo.