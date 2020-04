Protestan trabajadores por temor a contagio de COVID-19

Trabajadores de la empresa Yura suspendieron labores y se manifestaron en el patio exterior de la empresa, pues trascendió que una empleada será aislada por presentar un cuadro sospechoso de COVID-19.

Los operarios expusieron su temor de que exista un contagio al interior de la maquiladora y consideraron que falta mayor información de parte de la empresa hacia el personal, además de que ven insuficientes las medidas sanitarias que se han tomado frente a la emergencia por la pandemia.

Los inconformes externaron su preocupación porque consideran que no se guarda una sana distancia de 1.5 metros entre sus espacios de trabajo, por lo que aseguraron que ya se han comunicado al Gobierno estatal para denunciar esta situación, pero no han recibido respuesta.

"No se están cumpliendo las medidas sanitarias, nos dan dos cubrebocas por semana, nos están intimidando con despedirnos y la persona enferma sigue trabajando, no la mandan a su casa, no queremos contagiarnos, queremos trabajar pero también tenemos familias, no tenemos cubrebocas, no tenemos gel antibacterial, necesitamos que se respeten las medidas", comentó una de las empleadas que participaron en el paro.

"Necesitamos que las autoridades hagan su trabajo, que revisen qué está pasando", dijo otra de las trabajadoras, "hay otras maquilas donde ya pararon labores y aquí no sé hasta cuándo, ¿hasta que estemos enfermos?".

Los trabajadores señalaron que se mantendrían en el exterior de la planta por tiempo indefinido para presionar a que la empresa respete las medidas sanitarias y les informe sobre el presunto caso de la empleada que ha presentado síntomas de la pandemia.

Por su parte, el secretario del Trabajo en Coahuila, Román Cepeda González, explicó que una trabajadora informó a la empresa que había recibido a un familiar que había estado en contacto con gente de Texas y que, a decir de ella misma, experimentaba síntomas de COVID-19, por lo que la compañía aplicó los protocolos en el área de enfermería, lo que generó "cierta psicosis que se hoy (ayer) se consuma", con la protesta. Aseguró que no había nada confirmado.

Responden