Eugenia León cantará en festival en línea

La cantante mexicana Eugenia León contribuye al entretenimiento de sus seguidores, durante la cuarentena impuesta por la pandemia global por el COVID-19, por lo que ofrecerá su participación en Contigo en la distancia, un festival en línea organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México; la intérprete de Burbujas de amor, dio detalles sobre su intervención.

"Me parece una iniciativa muy linda, muy generosa y creativa, para seguirle llevando al público -que no puede ir a los festivales o a los teatros- hasta su casa, nuestro arte, para actuar, cantar o lo que cada uno haya preparado en esta ocasión y estoy segura que no va a ser el primer festival, van a haber muchos. Es para reforzarles el ánimo, entretenerlos o hacerlos reír, todos lo necesitamos", declaró.

"Mi participación es una sorpresa, pero comienza hoy, a partir de las dos de la tarde y cada uno tendremos 20 minutos de tiempo para hacer lo que cada quien ha preparado, y quisiera mencionar, además de una servidora, a Ely Guerra, María Inés Ochoa, Pate de Fua, Pambo, y muchos otros que también van a participar para tratar de hacerles pasar un rato lindo", añadió.

Tras cuestionarle sobre qué es lo que le motiva a participar en este tipo de eventos, ella dijo: "Esa es mi misión. Desde que empecé a cantar sabía que el canto era liberador, para cambiar un país, para cambiar la realidad de la mujer, para enfatizar la belleza de las canciones, de la poesía, de la voz, que nos enaltece como seres humanos, crear sentimientos de solidaridad comunitaria y eso, el canto es liberador y esa es mi misión", comentó. "Ese es nuestro trabajo, para que se sientan mejor, para que estén un rato a gusto. Espero que nos vea mucha gente, que apoyen esta iniciativa porque el público es el que da la última palabra.

Espero que este festival se repita y todo dependerá de que el público lo vea y le dé like, le dé gusto verlo. Va a estar en las redes de la Secretaría de Cultura y nosotros también lo vamos a compartir en nuestras redes, entonces va a ver muchos accesos para vernos".