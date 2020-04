Ensombrecen iniciativa de apoyo

Las críticas y comentarios negativos de algunos internautas ensombrecieron una buena iniciativa de una joven para apoyar a un matrimonio de adultos mayores que obtienen el sustento vendiendo tacos de tripitas y buche en Torreón.

Desde hace unos cinco años, doña María y su esposo colocan un pequeño puesto de venta de tacos en el bulevar Laguna Sur, cerca la calle Francisco Villa, en la colonia Lázaro Cárdenas. Hace poco más de una semana, una de sus clientas, de nombre Sarahí, grabó un video y lo compartió en su perfil de Facebook. En este, pedía que apoyaran al matrimonio acudiendo para consumir sus "deliciosos tacos", pues debido a la contingencia del COVID-19 los señores no registraban venta.

La respuesta de cientos de personas solidarias no se hizo esperar. De inmediato, la cadena de ayuda se generó, no solo para ir consumir, sino que algunos se organizaron para juntar despensa y dinero. Sin embargo no faltaron aquellos que empezaron a atacar a los señores, publicando comentarios negativos, acusándolos de oportunistas, de sacar ventaja de la situación, pues aseguraban que no tenía necesidad, que vivían holgadamente y que incluso tenían terrenos o propiedades en otras colonias.

Muchos de esos comentarios negativos eran de personas que conocían a la familia, pues llegaron al grado de revelar direcciones de los domicilios de sus hijos y sus ocupaciones. Por temor a ser víctimas de agresión o amenazas, el matrimonio pidió a la joven que eliminara el video de su perfil, incluso decidieron no colocar su puesto por algunos días, además de rechazar la ayuda que la gente les estaba llevando.

Tal como ellos lo pidieron, la joven quitó el vídeo, pero trataba de convencerlos de que aceptaran la ayuda que incluso ella misma había reunido, pero se mostraban renuentes, pues insistían en que tenían temor a alguna agresión y las críticas tan negativas que se publicaron.

Tras un larga plática, a la que se unieron más personas que en ese momento llegaron para darles en donación alimentos o dinero, finalmente accedieron a aceptarla. También los convencieron para que no dejaran de vender sus tacos, pues era más la gente positiva que estaba dispuesta a ayudarlos.

Finalmente, regresaron a su lugar de trabajo y las personas han acudido para comprar sus tacos. Las despensas y el dinero que les fue entrego lo compartieron con una de sus cuñadas, a quien la descansaron tres semanas sin goce de sueldo por la contingencia sanitaria en la maquila en que trabaja. Su situación es complicada debido a que tiene un hijo de 24 años con discapacidad y ahora solamente dependen del sueldo de su otro hijo.

Doña María cuenta que por más de 26 años, ella y su esposo se dedican a la venta de tacos de tripitas pero anteriormente colocaban su puesto cerca de Soriana Triana. Su compañero de vida, de 72 años, ya no puede manejar hasta allá para instalar el negocio, por lo que hace cinco años decidieron colocarlo en el bulevar Laguna Sur, pues solamente les queda a dos cuadras de casa.

La señora relata que sus seis hijos formaron sus familias y que, a diferencia de otros adultos mayores, no están en situación de abandono y llevan una vida sin tantas carencias, pues a pesar de su edad continúan trabajando ya que "están impuestos a no quedarse en la casa sin hacer nada".

Lamentablemente, la idea de la joven Sarahí, de ayudarles a conseguir clientes ante las bajas ventas que se han registrado por el COVID-19, terminó opacada por personas negativas. "Los que no apoyan son los que siempre critican las buenas acciones de personas que sí se solidarizan con sus semejantes".