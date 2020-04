¿Pijama en home office?

Uno de los sucesos más reconfortantes al llegar a casa después de una ardua jornada de trabajo es poder despojarnos de nuestros zapatos, quitarnos el uniforme o, en su caso, la ropa que ese día elegimos portar. Buscar nuestra pijama favorita mientras realizamos los pendientes de la casa o tenemos la oportunidad de distraernos frente a la televisión.

Hemos aprendido a catalogar los estilos de vestimenta conforme las situaciones que se viven: ropa para salir de fiesta, ir al trabajo, estar un domingo de descanso, para hacer ejercicio, es decir, un sinfín de variables. Incluso, solemos combinarlas entre ellas: ropa para salir pero no tan extravagante como para ir de fiesta o ropa casual, pero al mismo tiempo formal.

La rutina de despertarnos y buscar qué pantalón o blusa utilizar ese día puede ser de manera automática, sabemos qué es lo que debemos hacer para llegar temprano al trabajo o a la escuela y comenzar nuestra jornada. Cuando nuestra labor es en casa, también tenemos un horario fijo para tener el tiempo suficiente para culminar nuestras actividades.

Sin embargo, debido a la contingencia que acontece a nivel mundial, diversas empresas y escuelas tomaron la decisión de proteger a sus estudiantes y empleados al pedirles que realicen home office, es decir, trabajo desde casa. Si bien al principio puede parecer una gran oportunidad de pasar más tiempo en el hogar y con la familia o poder comer sin la premura de regresar a la oficina, es importante intentar en lo más posible mantener nuestra rutina establecida.

La idea de estar con ropa cómoda mientras trabajamos desde casa suena muy prometedor pero, ¡no caigas! Estar todo el día en pijama distorsiona nuestro sentido de la realidad y el tiempo, porque lo asociamos con momento de descanso y placer en lugar de pensar en el trabajo. Según la revista Experimental Social Pschycology (Psicología Social Experimental) vestirnos como si fuéramos a la oficina o a la escuela provocará que se tenga un mayor desempeño en las actividades del día a día.

"Trabajar en casa es una oportunidad para estar cómodos pero eso no significa quedarse con el pijama puesto todo el día. Elijan ropa que sea confortable pero que los haga sentir prolijos y arreglados; eso impacta mucho en el ánimo. Y ni hablar de soslayar la rutina de aseo", comentó en entrevista Daniela Aruj, coach y consultora que hace más de 10 años practica el home office.

Una pieza clave para no sufrir el encierro y el home office es marcar claramente la línea laboral y de descanso dentro de nuestra propia casa. Es decir, respetar nuestras comidas, trabajar en un espacio que no sea nuestra cama, no estar todo el día frente a la computadora, por ejemplo. Dejar atrás la pijama también es necesario para no cruzar dicha línea.

No quiere decir que tengamos que ponernos un vestido de gala, saco o tacones para trabajar desde casa, sino que con un pantalón de mezclilla y tenis es suficiente. Gabriela Gurmandi, asesora de imagen, recomienda lo siguiente: "Lo ideal es el uso de jeans, joggers o vestidos sueltos. Hay que estar como en situación de trabajo, tener inspiración y creatividad para tener una buena jornada".

Si hay niños en casa, continua: "también hay que cambiarlos una vez que se despiertan. Con ropa cómoda que se pueda ensuciar o manchar en las actividades que realicemos en las casas como pintar, cocinar o manualidades. Así vestidos ellos se dan cuenta cuándo empieza y termina el día. Si ellos están vestidos en pijama el día se hace eterno y pierden la noción de las horas".

¿Tienes la oportunidad de trabajar desde casa? Recuerda que aunque la idea de estar cómodo en todo momento es muy atrayente, es sumamente importante que delimites tu jornada laboral, sin importar que no te encuentres en la oficina o en la escuela. ¡Ponte una blusa bonita! ¡Usa tus tenis preferidos! Además, aunando a ser más productivos, el hecho de arreglarnos nos ayudará a estar de mejor humor y sentirnos más animados, a pesar de la situación de emergencia en la que estaos inmersos.

El home office se ha convertido en la principal opción para mantener las actividades laborales.