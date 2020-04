Iván García rehabilitará sus rodillas en la pausa por coronavirus

El medallista olímpico Iván García aprovecha el paro de actividades, a causa de la pandemia de COVID-19, para rehabilitar sus rodillas, mismas que por el intenso entrenamiento padecen un desgaste.

García, de 26 años de edad, le quiere sacar provecho a esta larga espera y para ello quiere hacer una buena planeación con su entrenador, Iván Bautista.

“Debemos pensar en una buena planeación para que pueda regresar a mi nivel. En mi caso, estoy realizando ejercicios de rehabilitación, porque en ocasiones las rodillas me dan un poco de molestia”, dijo el medallista en los Juegos Olímpicos Londres 2012.

Precisó que no padece nada grave, pero el cuerpo se desgasta y por ello debe mantener bien sus articulaciones y tendones.

La pandemia mundial provocó que los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se aplazaran para el 23 de julio al 8 de agosto de 2021, lo cual no se lo esperaba.

“Será una temporada muy larga y lo que debo hacer es no perder la concentración y cuidarme en aspectos como la dieta, y de esta forma no me costará trabajo volver a entrenar”, abundó en referencia al estar en casa por recomendación de las autoridades de salud ante los riesgos de contagio de esta enfermedad.

También debe mantener la mente bien fija en los objetivos, al decir el clavadista que “debo pensar en la Copa del Mundo, que es en febrero, y conseguir ahí la plaza olímpica”.