Matías Vuoso recuerda su paso por Santos Laguna

El exfutbolista de Santos Laguna, Vicente Matías Vuoso, reveló detalles de su paso como futbolista dentro de la Liga MX, demostrando así su gran cariño por Santos Laguna.

El “Toro” recordó algunas anécdotas dentro del plantel albiverde, mencionando que dentro del vestidor trozaban la ropa de algunos futbolistas.

“Un día agarramos con una estaca y le clavamos Elgabry Rangel unas alpargatas, porque decíamos que ya eran viejas, un día yo me estoy por cambiar tenía un playera, me pongo la playera y me doy cuenta, me estoy yendo y veo que me faltaban los dos pectorales (por que los habían cortado de la playera)”

Además contó sobre la vibra que se sentía en el antiguo estadio Corona, aceptando, pero sin menospreciar el TSM, que en el “Coloso de las Carolinas, tenía más “ángel” que el recinto actual.

“Veo la gente, osea, era impresionante ese estadio (Corona viejo), no hablo mal, pero yo creo que tenía mucho más ángel ese estadio que este (TSM), la gente igual en Torreón necesitaba un estadio como el de ahora y lo que creció la institución es impresionante, pero el otro estadio tenía un ángel especial”.

Matías habló sobre la relación con los dos máximos referentes de Santos Laguna, Jared Borgetti y Rodrigo “Pony” Ruiz, con quienes compartió la cancha en la ofensiva de los Guerreros.

“Con Jared el tiempito (sic.) que estuve la verdad que muy bien, se comportó muy bien, el muy serio, el ‘Flaco’ es muy serio”. “Pony es mi vecino, vive acá el enanito ese, con el si tengo una relación más de amistad, somos de juntarnos acá, venimos a la casa y hacemos asados, aparte hice una dupla con él, nos entendíamos, también que entenderse con él es muy facil”.

Vuoso recordó que a su llegada con el cuadro lagunero, desconocía a Borgetti y “Pony”, pero se sintió impresionado al saber de la calidad de ambos futbolistas su conjunción dentro del terreno de juego.

“Yo no los conocía en ese momento, y llegué y digo ¿Quiénes son? y después me encontré con que eran la mejor dupla de todo México, digo, también estaban Vicente Sánchez y Cardozo, pero era impresionante lo que hacían ellos dos (Jared y ‘Pony’) juntos, entonces en esos momentos me costó asumirlo pero después me adapté y con los dos me sentí perfecto”.

Vicente Matías Vuoso, es el segundo máximo anotador con Santos Laguna, acumulando 107 goles durante su estancia con los Guerreros.