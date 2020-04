Amenaza Donald Trump con frenar contribuciones a OMS

De acuerdo a la revista estadounidense Politico, a lo largo de la respuesta de su administración ante el virus, el presidente ha repetido su decisión de cerrar la frontera a quienes provinieran de China.

Esto, contrario a las indicaciones de la OMS que advertía que "no eran efectivas en prevenir su importación", pero en su lugar tenían un significativo efecto social y económico.

Expertos han criticado que los recursos a prohibir las entradas pudieron destinarse a una operación de tests; otros aspectos señalados han sido la "incapacidad" del gobierno para revisar a la población a una mayor escala conforme se propagaba por Estados Unidos, sumado a los múltiples intentos de Trump de minimizar la "naturaleza desastrosa" de la enfermedad.

Si bien la OMS fue instrumental en establecer operaciones de tests en docenas de países al principio de la pandemia, las autoridades en EUA rechazaron las pruebas y desarrollaron las propias, que terminaron fracasando.

La amenaza llega después de que en el presupuesto para 2021, la Casa Blanca ya haya propuesto recortar de 122 millones de dólares a 58 millones lo destinado para la OMS.

Trump announces that the US is freezing contributions to the World Health Organization, which doesn't seem likely to help with the next pandemic pic.twitter.com/6Lrjy9ENDw