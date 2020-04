Renuncia secretario de Marina de EUA tras escándalo de portaviones

El secretario interino de la Marina, Thomas Modly, presentó su renuncia este martes, tras haber insultado al comandante Brett Crozier por haber pedido ayuda urgente ante un brote de COVID-19 en el portaviones USS Theodore Roosevelt.

La misiva de auxilio, enviada por Crozier la semana pasada, se habría filtrado a medios de comunicación nacionales, por lo cual el comandante fue removido de su cargo el jueves.

Modly defendió la decisión diciendo que perdió la confianza en Crozier y que éste violó la cadena de mando; el secretario fue respaldado por el Pentágono.

Este lunes en la mañana, Modly dirigió un discurso a la tripulación remanente del portaaviones, en el cual llamó “estúpido” al comandante destituido, de acuerdo con un audio filtrado y difundido por CNN. Por la noche, Modly se disculpó por las declaraciones.

No obstante, este martes el secretario de la Marina ha presentado su renuncia, de acuerdo con informes obtenidos por medios de comunicación nacionales como CNN, The Wall Street Journal y The Washington Post.

El caso ha generado gran atención local e internacional debido al contenido de la carta que Crozier envió a sus mandos, la cual no era la primera en la que alertaba sobre el brote al interior de la nave.

En ella, el comandante pedía no dejar morir a los marinos; “no estamos en guerra”, reclamaba Crozier y pedía acciones decisivas y urgentes.