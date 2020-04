'Esta pesadilla terminará'; 'Freddy Krueger' se une a la lucha contra el COVID-19

Por medio de Twitter, el actor de 72 años compartió un clip en el que haciendo referencia al personaje que le dio fama en el mundo del cine, hizo una serie de útiles recomendaciones contra la epidemia.

"Recuerda, sé cuidadoso, quédate en casa, lava tus manos y si vas a una tienda ¡Usa tu guante!", expresó en el clip mostrando la prenda más característica de 'Freddy Krueger' al dar el último consejo.

"Esta pesadilla terminará. Cuídate", agregó en el tuit, el cual hasta el momento ha conseguido más de 5 mil retwets.

This nightmare will end. Take care of yourself. pic.twitter.com/xc0XgkGonb