Usan alarma similar al del filme The Purge para toque de queda

El filme narra un periodo en el que todos los delitos eran legales a partir de cierto horario, lo que obligaba a los habitantes de Estados Unidos a permanecer en sus casas, con la señal de la controvertida sirena. Este sonido ahora se hace presente en la localidad de Crowley, hecho que tiene a algunos habitantes molestos.

Se utiliza el toque de queda para exhortar a las personas a estar dentro de sus hogares desde las nueve de la noche hasta las seis de la mañana del día siguiente, quien no acate esta regla será sancionado con una multa.

Welcome to Louisiana where police ride around blaring the purge siren to make sure everyone is inside for curfewpic.twitter.com/B0GdAEKBFH