El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, detalló este martes ante medios de comunicación que su gabinete ha visualizado y se prepara para afrontar tres escenarios posibles ante la pandemia del COVID-19, se trata de un escenario "optimista", uno "moderado" y el "peor escenario posible", mismo que sería de consecuencias severas y en el que las autoridades simplemente no tendrían la capacidad de atención necesaria.

Fue luego de una reunión con alcaldes de la Comarca Lagunera y autoridades estatales, realizada este martes por la tarde en el Centro de Convenciones de Torreón, que Riquelme señaló que se encuentran haciendo "todo lo posible" por evitar que los contagios de coronavirus en la entidad aumenten de forma significativo, pero anticipando lo que ocurrirá en los próximos meses han vislumbrado los tres posibles escenarios principales.

"En un escenario óptimo Coahuila tendría 6 mil 200 infectados, tendría 701 hospitalizados y por ende, tendría 263 casos hospitalizados en terapia intensiva; en un escenario moderado, Coahuila tendría 15 mil 500 infectados, tendría mil 750 hospitalizados y 637 hospitalizados en terapia intensiva; en un escenario severo, Coahuila tendría 31 mil infectados, 3 mil 505 hospitalizados y mil 315 hospitalizados en terapia intensiva, ese escenario no tiene la capacidad del Gobierno del Estado, se trata de evitar al máximo de llegar a un escenario severo".

El gobernador reiteró que desde la presente semana será "obligatorio" para todas las personas que se utilice un cubrebocas si es que se busca salir a la calle por cualquier motivo, además de que reforzarán las medidas de manejo de pacientes con positivo a coronavirus, así como de cadáveres y protocolos de personal de salud; precisó que a diferencia de otros puntos del país, han determinado aumentar el número de pruebas y abrir las cifras en "tiempo real" a la ciudadanía, misma que tiene la mayor responsabilidad durante la presente pandemia.

"Recordemos que hay personas que no dan los síntomas de COVID-19, son asintomáticas, otras que pasan como un cuadro de gripe o un cuadro respiratorio, pasan también y no se dan, las que son los cuadros un poquito más severos, esos son los que estamos nosotros monitoreando y dando pruebas, pero entre más abrimos esto, hay un mayor número de infectados, pero tenemos que saber la verdad, tenemos que prevenir y también decirles, porque una cosa es que seas asintomático, pero eso no te quita que se lo transmitas a un familiar y que sea propenso, no solamente a ser contagiado, sino a adquirir un cuadro más grave.

Hasta el corte de las 12:00 horas de este martes el estado llevaba ya 110 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 13 correspondían a la ciudad de Torreón.