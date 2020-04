Fuerzan cierre de maquilas en Tamaulipas por COVID-19

Dirigentes sindicales y trabajadores de al menos cuatro maquiladoras de esta frontera se manifestaron para pedir a sus compañeros a respetar la declaratoria de emergencia sanitaria a causa del COVID-19, y no trabajar, lo que finalmente la mayoría aceptó.

Encabezados por Bayron Cavazos, secretario general adjunto del Sindicato Industrial Autónomo de Maquiladoras en la República Mexicana (SIAMARM), los trabajadores se apostaron desde las 6:00 horas en los accesos de las plantas maquiladoras.

Por su parte, Alberto Lara Bazaldúa, secretario general del SIAMARM, negociaba vía telefónica con las gerencias de las empresas para convencerlos de cumplir el decreto que los obliga a pagar salarios hasta el 30 de abril y no despedir trabajadores.

"Es voluntario, si quieren entrar a trabajar adelante, pero la recomendación es que se vayan a sus casas, que se vayan a cuidar a su familia, a sus hijos", les decía Cavazos a los obreros.

Las empresas que tuvieron que parar actividades parcialmente por la manifestación son BBB Industries Planta 1 y Planta 2, "NVent", antes Hofmman de México y DLH.

Durante la protesta, Cavazos explicó que esas maquiladoras están en la categoría de "no esenciales" y por ley no deben de estar operando.

"Tuvimos información de que estas empresas no esenciales seguían operando parcial o totalmente. No podemos permitir que los compañeros estén en riesgo de perder la vida por contagio, imagínense si adentro hay un contagio, se propaga con todos y sus familias", expuso.

El líder dijo que en hay maquilas que operan hasta con tres mil empleados, por lo que van a vigilar que las empresas "esenciales" instalen túneles sanitizador y apliquen todas las medidas de salubridad decretadas por las autoridades.

Afirmó que las comisiones estatal y federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios no han acudido a inspeccionar a las empresas con las que el SIAMARM tienen contrato colectivo, que en Reynosa suman 70, pero en el país son 101.

"No estamos en contra de la planta laboral, no queremos causas de desestabilización, únicamente estamos del lado de la justicia, no queremos que ningún hogar de un trabajador se enlute", señaló.