Invitan a personas en Lerdo a resguardarse por COVID-19

Como parte de las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, agentes de Seguridad en Lerdo utilizan los altavoces de sus patrullas para invitar a la población a quedarse en casa.

Durante el domingo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Lerdo, la Policía Metropolitana y el 72 ° Batallón de Infantería, realizaron el perifoneo en el Centro de la ciudad, colonias y zonas rurales, para invitar a la gente a resguardarse.

A pesar de la constante invitación que realizan las autoridades estatales, federales y locales, de quedarse en casa por la pandemia, el pasado domingo las familias lerdenses decidieron salir a pasear en diversos espacios públicos, particularmente en el Parque Victoria. Por esta razón, los agentes exhortaron a los ciudadanos a no salir de casa, indicándoles que no son vacaciones.

El director de Seguridad Pública, Zacarías Espino Andrade, aseguró que no se trató de un toque de queda, sino una invitación para que las personas se queden en casa.

Comentó que se está realizando un perifoneo en todo el municipio de acuerdo a un ordenamiento del Gobierno del Estado, consensuado por el Mando Especial. "Este perifoneo es meramente una invitación a las personas que andan en las calles para que hagan un poquito de conciencia".

Comentó que en la zona Centro, el perifoneo lo realiza personal de Seguridad Pública "y en las colonias nos estamos apoyando con el 72° Batallón de Infantería, con la Policía Metropolitana y una unidad de Seguridad municipal".

Espino señaló que en la zona rural, la gente no ha atendido el llamado. "Ayer fuimos a las riberas del río, nos habían hecho un reporte de que había mucha gente y no han atendido los llamados que hemos hecho a través de las redes sociales", aclaró.

Sobre la zona urbana, el director de Seguridad Pública enfatizó que desde el pasado viernes se llegó a un acuerdo en el Mando Especial de La Laguna, donde el general Enrique Ceniceros propuso la elaboración de un audio específico. "En la zona Centro nos ha preocupado porque la gente se siente renuente, hay un poco de molestia, la indicación a mis elementos es que les hagan la invitación por órdenes del alcalde Homero Martínez, donde les pedimos que hagan un poquito de conciencia debido a que estamos en una fase de contingencia".

Dijo que, desafortunadamente, en el caso de la Plaza de Lerdo, de las 7 de la tarde en adelante se ve un poco de afluencia de gente. En el operativo implementado se pudo verificar que sí hay familias con menores de edad, mientras que, en los centros comerciale implementaron una disposición donde nada más permiten dos personas por carrito y cuando traen a un menor de edad le hacen la invitación de que se quede con el niño afuera.

Exhorto

Ante esta contingencia, se pide a la gente no salir. *Un 70 por ciento de la población ha tomado bien el resguardase en casa, el resto no. * Usan patrullas de la DSPM para invitar a la gente a que no salga a la calle y se quede en su hogar.