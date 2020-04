Chris Hemsworth despide a amigo que murió por virus

El actor australiano Chris Hemsworth lamentó la muerte de Andrew Jack en sus redes sociales, con quien trabajó en la película de Los vengadores, mientras interpretaba el personaje de Thor.

"Perdí a un querido amigo esta semana por coronavirus.

Andrew Jack era un alma maravillosa, amable y hermosa, y yo y mucha gente más le extrañaremos mucho.

Trabajé en varias películas con él a lo largo de los años y fue el mejor entrenador de dialecto que pude tener, fue más que instrumental para ayudarme a formarme como actor. Mi amor y apoyo están con su familia y con todos y cada uno de los que están luchando durante este tiempo", fueron sus palabras para recordarlo.

Hemsworth, quien se encuentra en cuarentena junto a su esposa Elsa Pataky e hijos en Australia, trabajo con Andrew Jack en diversos proyectos, entre los que se destacan Thor, Men in Black: Internacional, The Avengers: Infinity War y The Avengers: Endgame.

En tiempos de desconcierto mundial, el actor, quien acompañó su mensaje con la fotografía de Andrew, también envío un mensaje reconfortante a sus millones de seguidores. "Envío a la gente en todo el planeta amor y compasión. Paz".

Colegas como Gal Gadot reaccionaron a la publicación, al igual que los directores J. J. Abramos, de Star Wars, y Matt Reeves, de Batman, con quien trabajó recientemente hasta que el filme protagonizado por Robert Pattinson fue suspendido por la expansión del coronavirus.

"Andrew Jack era una persona encantadora. Era tan amable que tuve que sumarlo al reparto", dijo el primero. Mientras que Reeves también elogió su personalidad, "Andrew era una leyenda y un hombre muy amable. Todos estamos absolutamente desconsolados".