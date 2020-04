Vendedores ambulantes bloquean vialidad; exigen apoyos

A manera de protesta por la falta de entrega de apoyo a los microempresarios y "changarros", que anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cerca de 70 vendedores ambulantes bloquearon el paso en la avenida Juárez y Galeana.

Los manifestantes no acataron las medidas de prevención ante la contingencia sanitaria que se vive. Algunos traían cubrebocas y otros no, mientras que no guardaron la sana distancia.

La protesta se realizó durante las primeras horas de la mañana del lunes y muchos de los asistentes, al ser cuestionados sobre a quién iba dirigida la manifestación, respondieron que no sabían.

Por su parte, otros de los protestantes señalaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había dicho que el dinero había sido enviado, por lo que, al ver que ningún representante de Bienestar Social en la región los atiende, decidieron cerrar la calle.

En su declaración, aseguraron que el recurso dispuesto para este programa ya se encuentra en la ciudad de Torreón y no se los quieren dar.

Dentro de los manifestantes se encontraba la señora Leticia Ramírez Cuéllar, quien indicó que ella colocó un módulo de recepción de peticiones para adherirse a los beneficiarios de los esquemas federales "Tandas del Bienestar", y el más reciente, el cual otorgará créditos por 25 mil pesos, donde al menos se han inscrito 500 personas.

Por parte de la oficina regional de la Secretaría del Bienestar, Gerardo Segura, coordinador administrativo, precisó que las reglas de operación de este programa de crédito por 25 mil pesos aún no se conocen del todo y que el recurso no ha llegado a la región Laguna.

Incluso manifestó que aún hay pagos parados del esquema "Tandas del Bienestar", ya que el último recurso que llegó fue en el mes de febrero y se dejó de recibir a partir de marzo.

Sin referir cifras, Segura mencionó que de las tandas, quedaron pendientes por entregar 150, de las cuales el último recurso que llegó fue solo para 30 de ellas, mismas que ya se entregaron, por lo que se está a la espera de que pueda llegar lo demás.