Musical le ha abierto el corazón

El cantante chileno Beto Cuevas vive una etapa de crecimiento con su participación en el musical Jesucristo superestrella y su reciente disco Colateral, del que se desprende el sencillo Réquiem de amor.

El exintegrante del grupo La Ley destacó que se siente muy orgulloso de interpretar a Jesús en dicha obra de teatro, experiencia que le abrió el corazón y le ha cambiado la perspectiva de la vida

"Después de 30 años de carrera que te ofrezcan hacer algo por primera vez, no es común, me encanta la actuación aunque nunca había hecho teatro musical, y con esta experiencia quiero seguir haciéndolo, me siento muy contento y espero que a la gente le haya gustado tanto como a mí hacerlo", comentó.

Ante la crisis por la pandemia del COVID-19, Beto Cuevas considera que ahora más que nunca la obra ha tomado una relevancia inesperada, por lo que espera que se retomen las funciones cuando sea seguro y prudente, aunque se había anunciado anteriormente que el musical bajaría su telón el 10 de mayo, pero la producción tendrá que decidir cuántas funciones más ofrecerán cuando el teatro mexicano retome sus actividades.

"Vamos a volver seguramente con la obra, si todo resulta bien en el mundo, creo que el contexto de cómo se plantea la puesta en escena es muy parecido a lo que nos está sucediendo a nivel global, creo que Jesucristo superestrella, ha agarrado fuerza y relevancia y eso nos va a permitir seguir adelante". El exitoso musical que han visto más de 180 mil espectadores, ha representado para el cantante un aprendizaje interno y ha sido la mejor preparación para enfrentar la adversidad, como lo es la situación actual que se vive en el mundo por la propagación del coronavirus.

"Me ha abierto el corazón de una manera inesperada. He vivido cosas milagrosas, magníficas, me he dado cuenta que puedo ser un líder positivo para algunas personas.

Me siento muy honrado de haber podido interpretar a Jesucristo, no soy una persona muy religiosa, nunca fui de ir todos los domingos a misa y todo eso, pero he tenido experiencias que me han sucedido en el transcurso de la obra que me demuestran y que son la mejor prueba de que Dios existe y que Jesucristo sigue vivo si tú le abres tu corazón".

Personificar a Jesucristo, significa un antes y un después en la vida del cantante, "creo que no podía haber tenido mejor preparación, particularmente, para esta pandemia, definitivamente me dio otra perspectiva".

El rockero, quien se encuentra en Estados Unidos, compartió que durante la cuarentena cocina, hace ejercicio, pero lo más importante, dijo, es mantenerse sano en estos momentos, y confía en que si todos acatamos las recomendaciones y las medidas se puede salir adelante antes de lo previsto. El cantautor lanzó en marzo pasado su nuevo sencillo Réquiem de amor, un tema con la sonoridad de los años 50 que él mismo compuso junto a Jaime Ciero.

"En realidad desde hace tiempo quise hacer una canción con esta sonoridad, y pues las melodías salieron rápido, y mi tarea fue escribir algo que tuviera sentido, y me emociona mucho, estoy muy contento con el resultado porque siempre quise hacer algo así", dijo Beto Cuevas, quien también se vio obligado a cancelar algunas presentaciones por el COVID-19.

Destacó que el proceso de aprendizaje de componer con otras personas es enriquecedor, "porque haces cosas que no hubieras hecho tú solo, entonces te abre otras posibilidades".

Réquiem de amor es uno de los seis temas inéditos de su reciente álbum Colateral, del que también puede presumir su talento y creatividad en la ilustración de la portada, la cual muestra un teatro lleno de personajes misteriosos.

Leonardo de Lozanne, María José, Ely Guerra, Ana Torroja y Monsieur Periné son los artistas que colaboraron en este disco: "Elegí a todos ellos porque admiro sus voces y sus propuestas artísticas, además tengo la suerte de compartir una linda amistad", concluyó.