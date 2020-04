Nick Kyrgios ofrece alimento ante la crisis

El tenista australiano Nick Kyrgios se ofreció en sus redes sociales a brindar ayuda a quienes sufren de crisis económica o falta de alimento debido al COVID-19, invitando a escribirle sin reparo alguno en caso de necesidad.

"Si alguien no tiene trabajo o forma de ingresos y sufre por falta de comida, por favor no duerman con el estómago vacío. No tengas miedo o pena de enviarme un mensaje privado", externó.

Kyrgios se ha caracterizado por su sentido humano en diferentes crisis a nivel mundial y esta pandemia no fue la excepción, por lo que comunicó que verá la forma de hacer llegar comida hasta los hogares de quien lo necesite.

"Estaré más que feliz en compartir cualquier cosa que tenga; desde una caja de tallarines, una rebanada de pan o leche, la haré llegar hasta su puerta sin pregunta alguna", culminó.

La tenista rumana Simona Halep lamentó todo lo que se vive en el mundo debido al coronavirus, entre ello, la cancelación de varios torneos como Wimbledon, pero le motiva saberse campeona del certamen un año más.

"Es una pena que un torneo tan emblemático como Wimbledon no pueda celebrarse, pero de este tipo de cosas siempre hay que sacar el lado positivo de todo. Sigo siendo la campeona defensora y tengo que vivir con ese sentimiento un año más, así que al final es algo bueno para mí", comentó.

Finalmente, aunque dice estar entrenando y manteniéndose en forma para no perder ritmo de competencia mientras dura la pandemia, también admite extrañar los circuitos, así como a sus colegas del deporte blanco.

"Los jugadores y jugadoras nos estamos preparando físicamente desde casa, pero la situación es complicada. Todos echamos de menos el circuito, echamos de menos a los jugadores y a todas las personas que participan en cada torneo y que nos hacen sentir como si estuviésemos en casa", culminó.