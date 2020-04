'Pony' Ruiz ve complicado dirigir a Santos Laguna

El exfutbolista chileno Rodrigo Ruiz externó que considera difícil que sea nombrado técnico de Santos Laguna, equipo donde fue ídolo y referente en la década de los 2000.

"Lo veo complicado, si no he recibido una propuesta durante todo este tiempo, no lo creo, es algo que no se ha dado, no creo que de la noche a la mañana digan vamos a hablarle a Rodrigo", comentó uno de los máximos asistentes del futbol mexicano.

Por otra parte, tocó el tema de las ligas de Ascenso en el balompié nacional, las cuales se dice podrían extinguirse y desde su óptica afectar a los jugadores jóvenes que anhelas ser profesionales.

"Más allá de los inversionistas y los dueños de los equipos, yo creo que salen mayormente afectados los jugadores. Les limitan que no puedan llegar a Primera División; además de quitarle la ilusión al jugador de poder ser campeón y ascender a primera", sentenció para una estación de radio mexicana.