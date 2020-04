Thiago Volpi acepta que le hubiera gustado jugar en el América

El portero brasileño Tiago Volpi aceptó que le habría gustado jugar en el América, luego de que su nombre fue uno de los que se mencionó para ocupar el puesto que dejó el argentino Agustín Marchesín el año anterior.

A la salida de Marchesín, quien emigró al Porto de Portugal, se habló de Volpi, los argentinos Franco Armani, Esteban Andrada y Martín Campaña, para ocupar su lugar, que al final fue para Guillermo Ochoa.

“Cuando Marchesín salió vendido al Porto, hubo muchos rumores, pero no me llegó nada. Yo tenía un compromiso, me hubiera encantado, pero no iba a poder porque tenía contrato con Sao Paulo”, dijo.

Manifestó que más allá de que está muy a gusto con el cuadro paulista, siempre tendrá ese deseo por defender los colores de un cuadro como el “azulcrema”.

“Siempre voy a respetar todas las instituciones, aún más una tan enorme como lo es el América, por toda la historia, por toda la tradición. Estoy feliz acá, pero nunca voy a descartar una posibilidad así”, declaró a una televisora internacional.

Volpi jugó con el equipo de los “Gallos Blancos” de Querétaro de 2015 a 2018, escuadra con la que se convirtió en uno de los mejores bajo los tres palos en la Liga MX.