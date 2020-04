La Fórmula 1 se encuentra en una situación frágil: CEO de McLaren

A causa de la crisis sanitaria y económica generada por el Covid-19, Zak Brown, CEO de la escudería McLaren, afirmó que dicha pandemia pone en jaque a la Fórmula 1, y podrían ser cuatro equipos los que desaparecían, a causa de la nula actividad en el 2020.

El directivo de la escudería inglesa afirmó que, de no tomar las medidas presupuestales correctas, existe el riesgo de que los equipos pequeños opten por retirarse de las carreras, puesto que no han recibido ingresos ya que no se ha efectuado ninguna carrera de la temporada.

“Podríamos ver cuatro equipos desaparecer si la situación no se maneja de la manera correcta. Así que creo que la Fórmula 1 se encuentra en una situación muy frágil en estos momentos”, señaló Brown para la BBC.

Brown confesó que la mayoría de las escuderías buscarían un límite presupuestal más estricto, salvo dos casos, Ferrari y Red Bull, quienes no están a favor de esa decisión.

“Tenemos el límite de 150 millones de dólares para 2021, pero en realidad, la mayoría, incluido uno de los grandes equipos, están dispuestos a quedarse sustancialmente por debajo de los 150 millones”, aseguró el directivo,

Hasta el momento, McLaren ha reducido el salario de algunos de sus miembros, incluidos los pilotos Carlos Sainz y Lando Norris, como una medida para sanear las finanzas y evitar números rojos.