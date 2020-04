Aumentan reportes de fiestas domiciliarias en Torreón

La coordinación de la Brigada Anti-Ruido en Torreón informó que desde el pasado mes de marzo se han incrementado los reportes de festejos y celebraciones en domicilios, principalmente en altas horas de la madrugada, esto a pesar del riesgo de contagio del coronavirus y de que la principal recomendación de las autoridades precisamente es evitar aglomeraciones de personas.

"La gente se está arriesgando mucho, desgraciadamente están tomando este tiempo como si fueran vacaciones y no es así, debemos de acatar las indicaciones para cuidarnos entre todos... quienes hacen todas estas fiestas nos están exponiendo a todos", lamentó el titular de Medio Ambiente de Torreón, Felipe Vallejo.

El funcionario señaló que desde el pasado viernes 20 de marzo cuando comenzaron a observar un repunte en los reportes que se hacen regularmente a través de la Brigada Anti-Ruido, cuando de 60 llamados que se hacían en promedio por noche, se fueron escalando cifras hasta llegar a los más de 100 reportes y con referencia a lo ocurrido durante el fin de semana pasado.

Vallejo además se dijo "sorprendido" de que los reportes se han comenzado a registrar fuera de los fines de semana, con denuncias de fiestas y desorden no solamente los días viernes, sábado y domingo, sino desde el jueves e incluso los miércoles.

"Nos topamos a veces que es un jueves en la noche y hasta parece sábado, como si no existiera ningún riesgo de contagio y la gente pues alcoholizada, muy agresiva, parece que no estuvieran enterados de la amenaza que nos representa este virus, sí me quedo un poco sorprendido por esa situación... se procede directamente con unidades de la Policía de Torreón, ya no entramos con inspectores precisamente para evitar mayores problemas".

Felipe Vallejo además informó que se han elevado de forma "considerable" la cantidad de llamadas falsas y mensajes de "broma" que se reciben en la Brigada Anti-Ruido, principalmente de menores de edad, quienes aprovechan el tiempo sin clases y generan saturación para los tiempos de respuesta de parte de las mismas autoridades.

Ante dicha situación, señaló que han comenzado ya a ofrecer la atención con un nuevo número de Whatsapp que es el 8711-64-63-62, mismo en el que se sigue un protocolo para confirmar que se trate de un reporte real, en caso de que sí lo sea se asigna un folio y se brinda la atención, en caso de que sea broma se procede a tomar datos del número para ejercer posibles sanciones contra los padres o tutores de quienes estén llevando a cabo el reporte falso.

"Es un llamado a la gente para que tenga un poco de conciencia, que se cuide el uso de ese número, cuando nos hagan un reporte que se usen datos reales, obviamente cuidados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que acompañen su reporte con alguna imagen o video, entonces ya podemos proceder... también para que eviten reunirse en fiestas, de verdad no es el momento", pidió Vallejo.