Muere actriz Shirley Douglas, madre del actor Kiefer Sutherland

La actriz canadiense Shirley Douglas falleció por complicaciones de una neumonía no relacionada al COVID-19, según lo anunció su hijo Kiefer Sutherland en redes sociales.

"Mi madre era una mujer extraordinaria, que llevó una vida extraordinaria. Lamentablemente, había estado luchando por su salud durante bastante tiempo y nosotros, como familia, sabíamos que este día llegaría. Para cualquier familia que haya perdido seres queridos inesperadamente por el coronavirus, mi corazón se rompe por ti. Por favor, mantente a salvo", escribió.

Douglas inició su carrera en 1950 con un papel en el Regina Little Theatre. Actuó en filmes como Lolita, Dead Ringers, Woman Wanted y The Law of Enclosures, con directores como Stanley Kubrick y David Cronenberg, y en proyectos televisivos como Robson Arms y Wind at My Back.

Algunos de los premios que recibió fueron el Premio Gemini, el equivalente canadiense del Premio Emmy, por la película de televisión Shadow Lake, en 1999. También tiene un espacio en el muro de la fama del National Arts Centre, en Ottawa, y una estrella en el paseo de la fama de Canadá, en Toronto.

Durante su trayectoria como activista, e hija de Tommy Douglas, líder del Nuevo Partido Demócrata, apoyó a los inmigrantes, las mujeres y se pronunció contra la Guerra de Vietnam; en Canadá defendió el sistema de salud y la atención médica financiada con fondos públicos.