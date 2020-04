Comerciantes ambulantes de Torreón bloquean paso vehícular

A manera de protesta por la falta de entrega de apoyo a los microempresarios y "changarros", que anunció el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cerca de 100 vendedores ambulantes bloquearon el paso en la avenida Juárez y Galeana.

Señalan que ningún representante de Bienestar Social en la región los atiende, además de que aseguran que el recurso dispuesto para este programa ya se encuentra en la ciudad de Torreón y no se los quieren dar.

Indicaron que no dejaran de manifestarse hasta que les resuelvan la situación, ya que a muchos de ellos, quienes se dedican a la venta de fayuca en los tianguis ya no los dejaron vender, y otros más que viven al día en puestos que colocan en las calles, ya no tienen ventas.