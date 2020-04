Darwin Quintero extraña pasión de los aficionados al América

El colombiano Darwin Quintero está contento en la Major League Soccer, aunque satisfecho no del todo. El delantero puede evitar las comparaciones, como la presión de los equipos y el colorido de la fanaticada.

"El hincha de América de México es muy apasionado, si perdías un partido el hincha no estaba contento. Eso se extraña un poco, porque aquí en la calle te dicen 'no hay problema, jugaron bien, el próximo lo ganamos'", expresó el cafetero a Winsports. "Uno realmente quiere ganar y no sale contento de una cancha cuando pierdes".

De igual modo, el jugador del Houston Dynamo hizo referencia al sentimiento de una fanaticada fría.

"Ahí uno entiende que aquí la pasión por el futbol no la sienten y eso me causaba piedra, porque estoy acostumbrado a ganar y que te exijan. Cuando América perdía, te decían de todo".

Quintero, "el Científico del Gol", jugó en México con Santos Laguna, de 2009 a 2014, y con las Águilas del América de 2015 a 2018. Posteriormente se marchó al Minnesota United, con el que jugó de 2018 a 2019.

"La MLS ha crecido mucho y a medida que pasan los años ha traído jugadores jóvenes y de renombre que le dan un plus. México es un país que lleva muchos años con su liga, es muy fuerte y se juega muy rápido, se ve reflejado en la Selección Mexicana; Estados Unidos tiene demasiados escenarios bien montados para lo que sea y eso es crecimiento, en eso los diferencia con México", concluyó.