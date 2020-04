Drew McIntyre es el nuevo campeón de la WWE

El “Elegido” hizo gala de su preparación y pundonor al sobrevivir a tanto a un Suplex City, como a un F5, los movimientos estelares del también ex monarca del UFC (Ultimate Fighting Championship), quien a la postre se alzó con la victoria.

En la disputa por el campeonato de mujeres de la WWE, Bayley logró retener su cetro en una lucha de cinco caminos fatales, donde se impuso a Lacey Evans, Naomi, Sasha Banks y Tamina.

Por otra parte, Bray Wyatt dio cuenta de uno de los últimos iconos de la WWE, John Cena, quien sucumbió en una lucha de Firefly Fun House.

I dreamed a broken dream, and made it come true. I made it for you #WrestleMania pic.twitter.com/kHd0x7ffLq