Reik apoya a nuevo talento con tema

El grupo mexicano de música pop Reik, estrenó hace algunos días su nuevo tema Yo no sé, remix, junto al intérprete de reggaetón Nicky Jam y un joven artista chileno Mati Gómez, quien escribió el tema, según reveló Jesús Alberto, vocalista del grupo, durante una transmisión en vivo, desde la cuenta oficial de la banda.

"El jueves pasado estrenamos una canción, que en realidad no es nuestra, es de un chico que se llama Mati Gómez, tenía esta rola que nos encantó y luego entró Nicky y voy a invitar a Mati a esta transmisión", dijo Jesús Alberto.

Luego de platicar en vivo sobre la pandemia global, el joven chileno dijo: "Los invito a que vayan a escuchar Yo no sé, estoy muy feliz, muy agradecido, así que vayan a escucharla para que alegren sus corazones también", dijo el solista para concluir el video en vivo.

Líricamente, la canción gira en torno a un nueva relación, en la etapa del enamoramiento; sin embargo, el intérprete expresa inseguridad y se encuentra incrédulo ante la llegada de una nueva relación.

"Me voy enamorando, voy como loco pensando en esa carita bonita que sólo tú tienes mamá. Es que yo quiero cuidarlos y nunca verlos llorando, a esos ojitos bonitos. Esos ojitos bonitos que tú tienes mami, hacen que yo te invite a que te mudes a Miami", dice en una de sus estrofas.

Además, Reik lanzó su respectivo clip musical, que ya cuenta con casi medio millón de visitas en YouTube y comentarios positivos, pues los fanáticos no tardaron en expresar su gusto por el audiovisual. Asimismo, elogiaron el trabajo de Mati.

"Like si crees que Mati la va a romper este año", "No hay duda de que Mati será el próximo artista chileno en romperla en todo el mundo", "Mati, ahora a jugar en las grandes ligas", "Me encanta esta canción", "Este tema va a ser un hit", escribieron algunos de los internautas entre los comentarios del video.