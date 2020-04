Preocupa a Diócesis de Gómez Palacio desplome de ingresos

Los ingresos de la Diócesis de Gómez Palacio se redujeron a más del 90 por ciento debido a la restricción para celebrar misas con la intención de evitar el contagio y propagación del COVID-19, esto considerando que la mayor parte de los recursos provienen de la colecta de las limosnas, así como de las celebraciones de bodas, quince años y bautismos.

El obispo Jorge Estrada Solórzano indicó que la mayor parte de las iglesias viven al día y que actualmente 22 parroquias, de un total de 38 que se localizan en 11 municipios, se encuentran en una situación precaria.

Monseñor dijo que el sostenimiento de los templos lo tiene muy preocupado pues ante la contingencia sanitaria por el coronavirus, muchos de ellos no podrán enfrentar el pago por concepto de energía eléctrica, agua potable y telefonía, entre otros.

En este sentido, Estrada Solórzano indicó que buscarán algún plan de pagos diferidos que permita a la Diócesis cubrir el monto económico de cada uno de estos servicios "La respuesta será de la generosidad de la gente a que tome conciencia. Yo he estado hablando con los padres por teléfono para preguntarles cómo están...me han comentado que la gente no los deja, pero ciertamente lo que más nos preocupa es que los sacerdotes tienen que mantener los empleos de la gente que trabaja en las parroquias y hay que pagar el Seguro Social, su sueldo. Alguno de ellos me comentaba que fue al Fondo de Ahorro y sacó un préstamo, otro sacó lo poquito que tenía pero si esto se prolonga demasiado, no sabemos".

Recursos