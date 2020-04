Dólar alcanza nuevo máximo histórico

Ayer domingo, el dólar sacudió al peso debido a que los mensajes del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decepcionaron a los participantes del mercado.

En negociaciones internacionales, la divisa se llegó a intercambiar en 25.31 unidades, 1.2 por ciento o 29 centavos más que el cierre del viernes y se ubicó a solo 15 centavos de igualar el máximo histórico de 25.46 pesos en operaciones reportadas por la agencia Bloomberg durante la mañana del 24 de marzo.

Antes de la conferencia de López Obrador, el dólar venía subiendo 0.3 por ciento o siete centavos con respecto al viernes. "Pésimo anuncio. Qué lástima", publicó en su cuenta de twitter Marco Eviedo, economista en jefe para Barclays México, luego de los anuncios del mandatario.

"No solo no se anunció ningún plan de reactivación económica. Se mostró también que no hay ningún plan de emergencia, ni la idea de una política fiscal para detener el golpe. Otra oportunidad que se desperdicia. Y así se van se van los años para lograr hacer de este un mejor país", twitteó Valeria Moy, directora de Observatorio Económico México.

Por otra oarte, las cotizaciones internacionales del petróleo iniciaron ayer domingo con bajas de hasta tres dólares, después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia aplazaron una reunión del 6 al 9 de abril.

Ante el desplome de los petroprecios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que impondrá aranceles a las importaciones de crudo o adoptará otras medidas si tiene que proteger a los trabajadores del sector energético.

El barril extraído de Texas, conocido como WTI y referencia principal para la mezcla mexicana, se llegó a intercambiar ayer en 25.28 dólares, 10.8 por ciento o 3.06 unidades menos que el viernes, de acuerdo con información de la agencia Bloomberg.

En tanto, el crudo del Mar del Norte, referencia en Europa y conocido como Brent, se llegó a hundir hasta 12 por ciento o 4.1 unidades y cotizó en 30.03 dólares por barril.

La mezcla mexicana de petróleo cerró el viernes en 20.48 dólares por barril, el precio más alto desde el 16 de marzo. Sin embargo, de mantenerse el descenso en las cotizaciones internacionales, el crudo nacional puede volver a caer este lunes.

"Rusia no estaba a favor de terminar el acuerdo de la OPEP+. El presidente (Vladimir) Putin y Rusia están comprometidos con un proceso de negociación constructiva, que no tiene alternativa para estabilizar el mercado energético internacional", dijo ayer domingo Dmitry Peskov, secretario de Prensa del gobierno ruso, de acuerdo con la agencia de noticias Interfax.