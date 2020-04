Sin repunte, ventas de ramos y cruces de madera en Lerdo

Las ventas de ramos y cruces de madera por el Domingo de Ramos no han repuntado en Lerdo pese a que los sacerdotes de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús realizaron muy temprano una pequeña caravana y sacaron al Santísimo para bendecir a las familias por calles y avenidas de la ciudad.

Aprovechando que arranca la Semana Mayor, tanto niños como adultos mayores colocaron sus puestos de venta frente a la iglesia, para aprovechar la caravana.

Algunos vendían sus ramos al 2x1 para poder sacar la inversión hecha, como el caso de Daniela, una pequeña de 11 años.

Guadalupe es una adulta mayor, quien en compañía de su nieto, acudió a realizar la venta de los tradicionales ramos por ser Domingo de Ramos.

Comentó que salieron a ver si vendían algo de su mercancía, ya que la inversión la hicieron hace un mes y así buscar recuperar algo de los gastado.

Indicó que pensaban que con la caravana que se haría la gente llegaría a la iglesia y sus ventas se concretarían, sin embargo, las puertas de la parroquia no se abrieron y por ello estiman que tal vez batallen para vender lo poco que cargaron.

Por su parte, Daniela es una niña de 11 años de edad y comentó que no han vendido mucho ya que la gente no ha acudido a la plaza. Anteriormente los vendían casa por casa, pero no esperaban vender mucho este domingo por lo que temen que la mercancía se les quede. Los ramos de espiga los ofrece al 2 x 1, para acabar pronto.

Relató que hace un mes comenzaron a elaborar estos ramos y cruces de madera que cotidianamente se venden en estas fechas, por lo que esperaban que pese a la contingencia se tuvieran buenas ventas, ya que le dijeron que se abriría la iglesia por ser Semana Santa, pero vio que esto no fue así.

Ambas se dedican desde hace años a la venta de ramos en la Semana Mayor, pero ahora ven con tristeza que no tendrán grandes ingresos debido al COVID-19.