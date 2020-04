Venta de tortilla y frijol cae hasta en 50 % por medidas sanitarias del COVID-19

Ante el endurecimiento de las medidas sanitarias por el COVID-19, la venta de tortillas y otros productos ha descendido hasta un 50 por ciento.

El sondeo hecho en varias tortillerías de la zona arrojó que los alimentos de primera necesidad como la tortilla también han visto caer su demanda.

Consuelo Martínez, encargada de la tortillería Mi Preferida, dijo que las ventas han caído un 50 por ciento debido a que los restaurantes y vendedores ambulantes han dejado de operar sus negocios.

Mencionó que la venta diaria de kilos de tortilla ha caído a tal grado que la producción ha bajado, por lo que ya no se deja un gran número de paquetes en la hielera, debido a la baja demanda.

Citó que lo mismo sucede con la venta de fríjol cocido que se vende a las amas de casa, donde la venta cayó en un 30 por ciento.

En contraparte, los precios de los insumos se han incrementado, como el del maíz en un 30 por ciento y de un 40 por ciento en el fríjol.

Opinó que la situación se complica para los negocios de comida, sobre todo porque el Gobierno no ha brindado ningún tipo de apoyo para seguir en pie.

El negocio se ubica en el Centro de la ciudad y da empleo a 4 personas, por lo que no sabe qué decisiones se tomen para mantener la tortillería en operación.

Por su parte, Juanito es el encargado de la tortillería La Superior y comentó que la venta de ha caído en un 30 por ciento. Explicó que debido a que la gente no sale a laborar o bien los negocios que preparan alimentos han dejado de operar, ha provocado una menos demanda de tortilla.

Dijo que debido a ello han implementado el servicio a domicilio para que la gente no salga de casa y no se exponga, por lo que no se cobra por ello.

Señaló que muchos comedores a quienes proveía de tortillas han tenido que cerrar. Citó que muchos de ellos compraban entre 4 a 5 kilos de tortilla y masa, pero ahora la venta ha descendido o se ha perdido.