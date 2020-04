Callum Smith lamenta no poder pelear frente al 'Canelo'

El invicto boxeador británico, Callum Smith, confesó que tenía gran ilusión por poder pelear ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, lamentando que finalmente los promotores no pudiesen pactar el pleito.

Durante semanas, Smith se mantuvo como uno de los dos campeones invictos de peso Súper Mediano en la contienda para enfrentarse a la súper estrella mexicana, siendo el otro, el también británico Billy Joe Saunders.

Hubo días en que parecía que el nativo de Liverpool ya no estaba en la conversación y otros en los que estaba a un golpe de la pluma de haber ganado el premio gordo, pero finalmente, los promotores del "Canelo" se decidieron por Saunders, quien en este momento tiene suspendida su licencia de boxeador.

"Fue una situación extraña", señaló Smith (27-0, 19 nocauts) durante una sesión de Instagram Live del promotor Eddie Hearn. La asignación finalmente aterrizaría con Saunders (29-0, 14 nocauts), aunque la pelea nunca tuvo la oportunidad de ser anunciada formalmente, debido a la pandemia de la enfermedad por coronavirus COVID-19.

La crisis de salud global ha detenido todos los deportes, y todos los eventos de boxeo desde el 15 de marzo hasta finales de abril han sido pospuestos o cancelados por completo.

"No conseguí la pelea, pero no me arrepiento", señaló el actual campeón, que cumplirá 30 años a finales de este mes. "Incluso acordamos una bolsa más baja de lo que le pagaban a Billy Joe. Quizá es un mensaje de que nunca obtendríamos la pelea de todos modos", confesó el nacido en Liverpool.

El panorama para Smith ahora apunta a enfrentar al propio Saunders o a David Benavidez, pero deberán esperar a que pase la crisis sanitaria.