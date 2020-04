La transformación no se detiene: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador brindó su primer informe con motivo de los 100 días de su segundo año de gobierno, y destacó que en el país se cuentan con seis mil 425 camas de terapia intensiva para tratar casos graves de COVID-19.

El mandatario federal detalló que estas camas cuentan con ventiladores, así como personal médico y de enfermería especializado para atender a los enfermos.

De igual forma, expuso que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México apoyan al sector salud con su infraestructura hospitalaria y médica, para lo que se dispuso de cinco mil millones de pesos para que adicionalmente se cuente con un respaldo de mil 359 camas con equipo especializado para atender casos agudos de la enfermedad.

El Ejecutivo federal fue enfático en señalar que desde antes de que se agravara la pandemia del COVID-19, su gobierno intervino al sector, que fue desmantelado en los gobiernos neoliberales, para lo cual dispuso 40 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto programado.

Aunque resaltó que, a diferencia de otros países, como India, México se mantiene aún con niveles bajos de contagio y muertes, pidió a la población no confiarse y atender las recomendaciones del sector salud, como mantenerse en casa.

"Tengo la certeza, pienso, de que saldremos adelante, como sucede cuando la entrega, la honestidad y el profesionalismo de los servidores públicos se enlaza, se articula con la generosidad y la solidaridad del pueblo", afirmó López Obrador en su mensaje, el cual fue transmitido desde el Patio de Honor del Palacio Nacional y en el que no hubo invitados.

Destacó que como en otras calamidades, el pueblo de México saldrá delante de esta nueva prueba gracias a la fortaleza de la familia y el legado cultural.

"Nos ayuda mucho y eso es lo principal, la solidaridad de nuestro pueblo y la fraternidad que caracteriza a nuestras familias, que como lo he señalado en diversas ocasiones, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social del país", sostuvo.

Los efectos que la pandemia a nivel global y en México a nivel económico serán abordados por el gobierno implementando un plan riguroso de austeridad donde por nueve meses se bajarán los sueldos de subdirectores y quedará suspendida la prestación de aguinaldos de altos funcionarios, incluido el presidente de la República.

También, como parte de este plan, el gobierno reducirá los gastos en publicidad, gastos de operación y la asignación de viáticos.

De igual forma se pedirá a las dependencias gubernamentales ahorros en compras a proveedores y en costos de contratos asignados a empresas constructoras.

Pese a ello, el mandatario federal descartó que se vaya a despedir a funcionarios públicos, sin embargo, alertó que les será demandado mucho mayor compromiso y espíritu de servicio.

"Aclaro que no habrá despido de trabajadores al servicio del Estado en ningún nivel, pero eso sí, se demandará más eficiencia, más entrega, más espíritu de servicio, mayor austeridad y honestidad total", dijo. Además, se dispondrá de un fondo de 35 mil millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para entregar créditos personales, que van de 20 mil a 56 mil pesos, en beneficio de 670 mil trabajadores al servicio del Estado.

El Fovissste y el Infonavit destinarán 177 mil millones de pesos para otorgar créditos de vivienda durante nueve meses en beneficio de 442 mil 500 trabajadores, acción que generará 270 mil nuevos empleos.

Aseguró que se aumentará la inversión pública destinada a la creación de empleos y se otorgarán créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida como pueden día con día.

Para ello, se recurrirá a los ahorros del Fondo de Estabilización y los recursos que se mantenían guardados en los fideicomisos y con el apoyo de la Banca de Desarrollo

"A diferencia de otros años, cuando se le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón, terminando de borrar, de desaparecer y desterrar la corrupción, acabando con lujos y ostentaciones para reducir el costo del gobierno a la sociedad y seguir regenerando la vida pública".

También se continuará con el programa de estímulos fiscales en la frontera norte y bajos precios de gasolina y otros energéticos.

El mandatario federal reiteró que no se aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos y se cumplirá cabalmente el compromiso de devolver el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con prontitud a los contribuyentes como se lo han solicitado los representantes del sector empresarial.

López Obrador detalló que sólo este año se invertirán 25 mil millones de pesos para la introducción de agua potable y drenaje, pavimento y la construcción y el mejoramiento de 50 mil viviendas en zonas marginadas de 50 municipios del país.

Enfatizó que estas acciones permitirán la creación de 228 mil empleos directos.

Detalló que, por ejemplo, el programa Sembrando Vida da empleo permanente a 230 mil sembradores, se ampliará a 200 mil campesinos más, con el propósito de que tengan trabajo de inmediato.

De igual forma, a partir del mes próximo recibirán apoyos directos 190 mil pescadores.

Este año, abundó, también se entregarán apoyos adicionales a las sociedades de padres y madres de familia para el mantenimiento de 31 mil planteles escolares.

