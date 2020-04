Francisco Acuña jugará en el futbol canadiense

Francisco Acuña ya no estaba satisfecho. Económicamente no le iba mal con el Puebla, pero tampoco gozaba de minutos de juego, razón por la que no dudó en romper su burbuja y aventurarse a la Canadian Premier League.

El sonorense ahora es jugador de la nueva franquicia Atlético Ottawa, filial del Atlético de Madrid, un sello exótico tras militar con los Tigres, San Luis, Morelia y Lobos BUAP. "Había opciones [en México], pero el tema salarial lo complicaba. Al negociar con el Puebla y quedar libre, el Ottawa me buscó y rápido les dije 'sí'. Es un club interesante, hubo una oferta importante, es filial del Atlético [de Madrid], que tiene equipos en varias partes del mundo, como en México. "Creo que si haces bien las cosas acá, te quedas o puedes ir a otra parte interesante, el entrenador me llama la atención, Miguel Ángel Ferrer fue jugador y entrenó al Valencia, tiene otra forma de pensar y dirigir, quiero seguir aprendiendo", mencionó Acuña. Respecto a la ola de mexicanos que decidió continuar sus carreras en ligas norteamericanas, especialmente en la Major League Soccer, Acuña culpó a la soberbia. "La MLS y la Canadian Premier League están creciendo, tienen contrataciones europeas de jóvenes y estrellas veteranas, hay suficiente dinero para ir a cualquier parte del mundo y comprar. Lo veo en Carlos Vela, está feliz y jugando muy bien; 'Chicharito' con una importante trayectoria en Europa llegó al Galaxy, no lo veo mal si es donde pueden estar cómodos. Acá [en la liga canadiense] hay otro mexicano, Alejandro Díaz, con el Pacific FC. "En Concacaf son ligas no tan vistas y por eso se desprecian. Sí [es soberbia], porque los mexicanos hemos estado casi siempre en los primeros lugares de la zona y se avanza al Mundial", atizó el mediocampista, quien sigue con rigor la cuarentena en suelo canadiense, debido a la pandemia de coronavirus.