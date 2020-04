José Ángel encuentra una oportunidad en las revistas

Tiene 64 años de edad y le dicen 'el Chavo', porque desde que tenía ocho años comenzó a ir al puesto de periódicos y revistas, propiedad de su tío, en el Centro de la ciudad . Ahora él es el encargado del puesto que se encuentra en la Plaza de Armas.

José Ángel Carreón Rojas cuenta que su único trabajo ha sido el de comerciante de periódicos y revistas, aunque en su juventud tuvo la oportunidad de cursar una licenciatura en la Universidad Autónoma de Coahuila, pero no la ejerció por no encontrar una buena oportunidad, aunado al hecho de que en esa época era muy buen negocio su trabajo.

"Cuando comencé a venir con mi tío Pedro Rojas Cid, me ponía a leer cuentos, pero un trabajador del puesto, que en ese entonces estaba en la esquina de la Juárez y Valdez Carrillo, me decía; 'ándale chavo, ayúdame a acomodar estas revistas' y así fue como me inicié en esto y seguía viniendo y todos me decían Chavo", cuenta José Ángel.

Combinaba la escuela con el trabajo en el puesto y su tío pudo adquirir la concesión del puesto en la Plaza de Armas, ubicado sobre la calle Valdez Carrillo, entre las avenidas Juárez y Morelos.

Siempre ha sido un trabajo familiar, pues varios integrantes han laborado, pero unos ya fallecieron y en la actualidad se quedó solo para atender el puesto y ya tiene 56 años en su trabajo. La última fue su tía, que estuvo como 50 años pero ya no pudo trabajar por enfermedad.

Cuenta que en años anteriores su oficio era muy generoso, dejaba mucha ganancia la venta de periódicos y sobre todo, de revistas.

"Venía gente rica y compraba muchas revistas y periódicos, algunos hasta 200 pesos de aquellos. Fue muy buena época que, como todo, se acaba y ahora la situación está en verdad muy difícil y más con esta contingencia del coronavirus", dice el 'Chavo'.