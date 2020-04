P!nk y su hijo superan COVID-19

La cantante estadounidense P!nk compartió que tanto ella como su hijo de tres años, dieron positivo a COVID-19 hace dos semanas, momento en el que cada integrante de su familia siguió las indicaciones para evitar los contagios, por lo que, ahora que volvió a realizarse la prueba, esta arrojó que ya no padece dicha enfermedad.

En sus redes sociales, la cantante compartió una fotografía al lado de su hijo y expresó: "Mi hijo de tres años, Jameson, y yo mostramos síntomas de COVID-19. Afortunadamente, nuestro médico de atención inmediata tuvo acceso a las pruebas y yo di positivo.

Mi familia ya se estaba refugiando en casa y continuamos haciéndolo durante las últimas dos semanas siguiendo las instrucciones de nuestro médico".

La intérprete de So What y Stupid girls, manifestó que es una burla absoluta que su gobierno no pueda hacer que las pruebas para detectar la enfermedad sean más accesibles, pues recalcó que es necesario que las personas sepan que es un padecimiento que ataca a todas las personas sin importar su edad, condición económica o de salud.

"Debemos hacer pruebas gratuitas y más accesibles para proteger a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos y nuestras comunidades", destacó P!nk en su mensaje, donde añadió que donó 500 mil dólares al Fondo de Emergencia del Hospital de la Universidad de Temple en Filadelfia, lugar en el que laboró su madre, Judy Moore, por 18 años. "Además, estoy donando 500 mil dólares al Fondo de Crisis de Emergencia COVID-19 del Alcalde de la Ciudad de Los Ángeles.

Gracias a todos nuestros profesionales de la salud y a todos en el mundo que están trabajando tan duro para proteger a nuestros seres queridos. ¡Son nuestros héroes!", agregó la cantante.

P!nk, quien ha utilizado sus redes sociales para dar mayor visibilidad a fundaciones que ayudan ante la emergencia mundial por COVID-19, así como para compartir artículos sobre personas que salen avante del padecimiento, puntualizó: "Las próximas dos semanas son cruciales: quédense en casa. Por favor".

Por otro lado, el cantautor estadounidense Christopher Cross, fue diagnosticado con COVID-19 y, por medio de sus redes sociales, pidió a los ciudadanos unirse y tomar a la pandemia como un asunto serio que se propaga rápidamente.

El ganador del Oscar y el Globo de Oro en 1981 por Arthur's Theme (Best That You Can Do), publicó un comunicado en el que confirmó portar el virus: "Lamento informar que estoy entre el creciente número de estadounidenses que dieron positivo para el virus COVID-19.

Tengo la esperanza que esto ayude a otros a comprender qué tan seria y qué tan contagiosa es esta enfermedad. Aunque tengo la suerte de ser atendido en casa, esta es posiblemente la peor enfermedad que he tenido", expresó.

El músico de 68 años, ganador de cinco premios Grammy en 1981, y que cuenta con quince álbumes de estudio, le habló a los incrédulos para mandarles un mensaje en el que solicitó seguir las recomendaciones sanitarias para parar la propagación del coronavirus.

"Para aquellos de ustedes que todavía no creen que el virus COVID-19 es real, o piensan que es un engaño o parte de alguna conspiración, mi consejo para ustedes es que comprendan ahora que esta es una enfermedad mortal que se propaga como un incendio forestal en todo el mundo", agregó.

Es por ello que pidió quedarse en casa como la única manera de actuar, así como el lavado constante de las manos varias veces al día, no tocarse la cara y seguir los consejos médicos.

"Por último, pero nunca menos importante: dondequiera que estén, seamos amables unos con otros.

Solo si trabajamos juntos podemos derrotar al COVID-19", finalizó Cross.