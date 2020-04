Tu esencia según tus looks

A lo largo de los años, la psicología del color se ha convertido en una disciplina que presenta una realidad a la que todos nos vemos expuestos día a día. Seguro te has despertado algunos días queriendo vestirte de colores vivos y otros en los que un pantalón y un blazer de color negro o un vestido marrón te parecen la opción más acertada para tu look del día. Aunque no lo creas, esto tiene mucho que ver con tu estado de ánimo y lo que te gustaría transmitir a los demás.

Si bien el manejo del color es importante en el mundo del marketing y la publicidad, en donde se utiliza más como herramienta de atracción al público, en el mundo de la moda los colores de la ropa también representan emociones y sentimientos, y con ellos nos expresamos al elegir lo que vamos a vestir. El color de tu ropa es capaz de decir mucho más de ti, de tu personalidad, de tus emociones y actúa como agente de percepción ante situaciones diarias, mucho más de lo que te imaginas. Si dentro de tu armario habita el arcoíris de prendas siempre hay uno por el que más te inclinas y es tu favorito, con el que te siente más tú. Este es el color que define tu personalidad. Toma nota y averigua cómo utilizar la psicología del color a tu favor. NEGRO Es el color de la autoridad, el poder y el drama; uno de los más elegidos a la hora de vestir por su fácil combinación con otras prendas, la elegancia que transmite y su efecto adelgazante. De hecho, una t-shirt, unos jeans y un blazer negro siempre forman parte del fondo de armario básico de toda fashionista. MARRÓN El café o marrón es el color de la tierra y de la naturaleza, por eso es perfecto para crear un ambiente neutral y de diálogo. Hay que destacar que este tono es más buscado por el sector masculino que por el femenino a la hora de vestir. AZUL El color azul denota tranquilidad, autoridad, confianza y lealtad. En sus diversas tonalidades puede ser muy versátil. Es ideal para usar en una entrevista de trabajo o cuando vamos a pedir un ascenso o aumento de sueldo. ROJO Cuando queremos sobresalir y decir: ¡Aquí estoy yo! Este es el color indicado. El rojo se asocia con una mujer fuerte, apasionada y con carácter. AMARILLO Transmite distintas emociones, como alegría, jovialidad y esperanza. Si se usa en un atuendo completo puede llegar a saturar. Va de maravilla con los tonos de piel oscuros. VERDE El verde representa el éxito, la salud y la seguridad. Actualmente es el color más popular a la hora de decorar un hogar. Da mucha luz y vida a un outfit. ROSA Es un color capaz de destacar nuestros rasgos y el tono de piel. Puede resultar menos favorecedor para pieles con subtono amarillo. Sin embargo, sus tonalidades dan un toque muy divertido, romántico y juvenil.