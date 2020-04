Donny van de Beek descarta llegar al Real Madrid

El mediocampista holandés Donny van de Beek, uno de los pilares del Ajax que sorprendió al mundo la temporada pasada, descartó conocer cuál será su futuro una vez que abandone a su actual conjunto.

"Mi sentimiento debe ser positivo hacia un club. No es sólo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego y, por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar", declaró el futbolista para un medio local.

Pese a que múltiples medios españoles y neerlandeses reportaron un "acuerdo" entre el Real Madrid y el jugador de 22 años, la decisión aún no está tomada, en parte por la suspensión indefinida del futbol por la pandemia de COVID-19.

Al ser cuestionado directamente sobre un posible fichaje por la institución madrileña, respondió: "jugar al sol siempre es agradable, pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español".