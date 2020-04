Central Camionera de Gómez Palacio luce desolada

En otros años, la Central Camionera lucía con decenas o cientos de personas listas para abordar su autobús en sábado previo a Semana Santa o de personas que llegaban a visitar a sus familiares, pero ayer estuvo semivacía la mayor parte del día. Solamente tres o cuatro pasajeros se veían.

Vendedores de boletos de las empresas de autobuses, coincidieron en mencionar que la demanda de boletos estos días ha bajado hasta en 60 o 70 por ciento.

De hecho, en esta temporada de contingencia sanitaria por el coronavirus, algunas líneas de autobuses no trabajan de noche por falta de pasajeros y en el día hay uno o dos empleados por cada línea, pero la mayor parte del tiempo lo pasan sin clientes por atender.

A la salida y entrada del andén de pasajeros hay una enfermera que revisa a los pocos pasajeros que llegan a esta ciudad; les pregunta su procedencia, les toma la temperatura, se les pregunta si tienen algún síntoma respiratorio y les aplican gel antibacterial, como medidas preventivas.

La enfermera, de la Secretaría de Salud del Estado, comentó que cada día que pasa se ve menos pasajeros en esa Central Camionera, pero de cualquier forma el filtro sanitario aplicado en ese lugar, continúa las 24 horas del día.

Hasta el momento, en la Central de Autobuses no han detectado ninguna persona sospechosa a coronavirus, asegura la enfermera.

En general, la sala de espera de dicha Central luce desolada la mayor parte del día y sobre todo en la noche, de acuerdo a lo mencionado por los empleados.

Solamente permanece una pareja de elementos de la Policía Municipal vigilando, también durante las 24 horas del día.

De igual manera, los taxistas que dan servicio en esa Central Camionera, señalan que desde hace unos 15 días, se les terminó el trabajo para ellos y lo que es peor, dicen, no saben por cuánto tiempo más permanecerá esta situación que los ha afectado mucho en lo económico.

"Tengo cinco horas aquí esperando clientes, pero no me he movido para nada, pues casi ya no están llegando pasajeros", comentó uno de los tres taxistas que ante la falta de trabajo, estaban platicando por una de las salidas de ese inmueble.

Para nosotros, dijo otro de los trabajadores del volante, "sin exagerar, nos ha bajado 80 por ciento el trabajo y esto se pone cada vez más feo. No sabemos qué vamos a hacer", dijo un tanto desanimado.

En años anteriores, en los días previos a la Semana Santa, había gran movimiento de pasajeros, unos que llegaban y otros que salían e incluso, había autobuses extra porque no se daban abasto para atender la demanda existente, lo cual contrasta con la situación actual, que no es exclusiva de Gómez Palacio, en la cual son escasos los pasajeros que pasan por esta Central Camionera.

La contingencia sanitaria por el COVID-19 ha generado la paralización de muchas actividades económicas a fin de mitigar la proliferación del coronavirus, y por lo pronto, no se sabe cuánto durará la emergencia que ya se deja sentir en muchos sentidos, desde establecimientos de todo tipo cerrados, hasta trabajadores formales e informales que no han podido continuar con su labor.

80 POR CIENTO Ha disminuido el trabajo para los taxistas de la Central Camionera

A la baja