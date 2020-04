Vanessa Bauche sigue en contacto con la hija de Edith González

Constanza Creel González, hija de la fallecida actriz mexicana Edith González, heredó el gusto por las causas sociales y por ayudar a México, así lo comentó la también actriz Vanessa Bauche, amiga de la familia desde hace 30 años.

"Claro que tengo contacto con ella, marchamos juntas el 8 de marzo, la primera marcha de la hermosa Constanza, de su familia, estuvimos juntos su tía Rosalinda, su tío Víctor y su prima hermana Frida, estuvimos con otras colectividades, fue una experiencia muy bella", recordó Bauche en entrevista.

La también actriz comentó que a casi un año del fallecimiento de Edith González, la familia está bien, aunque no ha sido un proceso sencillo.

"Todos se encuentran bien gracias a Dios y claro que tengo contacto con ella, la familia ha tenido qué curar esta herida poco a poco, la ausencia no es que se supere, se aprende a vivir con ella, no ha sido un proceso fácil para nadie cercano y mucho menos para su hija, pero, la luz de Edith es tan grande, y lo digo en presente, que su energía no desaparece y ha cobijado profundamente a su hija y todas las acciones que ya empieza a realizar", comentó Bauche.

Según la también activista social, Constanza, de 15 años, sigue los pasos de su madre y también participa en proyectos sociales: "Frida y Constanza traen proyectos bellísimos, también encaminados hacia un servicio social, es muy hermoso", reveló.

"Toda la vida han estado en este ámbito, lo que pasa es que no son figuras públicas y se tiene que respetar su parte anónima, en el caso de Constanza, es menor de edad y hay que respetar su privacidad porque no pertenece al mundo público".