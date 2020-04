Aislamiento, situación difícil para niños con autismo

El resguardo en casa, derivado de las medidas de prevención para hacer frente a la contingencia por el COVID-19, es una situación excepcional, que altera la dinámica y la rutina de cualquier familia y puede generar alteraciones emocionales o de conducta en los niños y niñas con un trastorno del espectro del autismo (TEA).

El director de la Fundación Sonrisa Azul, Fernando Vázquez Camacho, describió que la situación no es fácil y menos en los pequeños que tienen este padecimiento. Si bien, en algunos casos puede que los menores estén tranquilos, en la mayoría se presentan conductas disruptivas, ya que los niños no llegan a entender que no pueden salir de casa o hacer las actividades regulares. De igual manera, pueden llegar a presentar irritabilidad o ansiedad.

Vázquez indicó que el contacto con los padres de familia del Centro San Fernando ha sido constante durante esta contingencia, donde trata de otorgarles el apoyo para que sus hijos generen actividades en casa que los hagan poder contener un poco el ánimo de los pequeños.

"La rutina es algo a lo que ellos se acostumbran y si ya tenían sus horarios en donde en las mañanas acudían a sus clases sensoriales, de natación, de lenguaje, entre otras, ahora al estar únicamente en casa sí es algo que interrumpe sus hábitos diarios, por lo que es importante el trabajo de los padres en casa", manifestó.

Detalló que al principio del aislamiento todo era un poco más fácil porque apenas comenzaba, sin embargo llegó un punto en que los niños comienzan a preguntar cuándo se va a poder salir y con la situación de un niño con autismo es aún más complicado, porque, como mencionó antes, sus rutinas se están viendo interrumpidas y quieren saber qué día termina esta situación.