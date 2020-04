Dejan salir a posible paciente con COVID-19

El pasado martes casi a las ocho de la noche, el Hospital 1 del IMSS en Durango permitió un alta médica voluntaria a un paciente hospitalizado con probable COVID-19, a pesar de que el delegado afirmó que no se ha permitido ninguna alta médica voluntaria.

A las oficinas de este medio de comunicación llegó un documento del Instituto Mexicano del Seguro Social donde el 30 de marzo (lunes) a las 14:50 horas ingresó una paciente que fue trasladada de forma inmediata al cuarto piso en la cama 449, a cargo del departamento de Medicina Interna.

El diagnóstico que se escribe en el documento del IMSS es probable COVID-19. Se le tomaron las pruebas y la paciente se quedó internada en la cama ya señalada del cuarto piso esperando resultados.

Al día siguiente, martes 31 de marzo, a las 19:55 horas la hija de la paciente firmó un alta médica voluntaria de su madre porque ya no quería tenerla hospitalizada.

En el alta médica voluntaria la mujer reconoce que le explicaron que las condiciones de la paciente y en el mismo documento firmado por la hija, la mujer deslinda de toda responsabilidad al personal médico y enfermeras del IMSS por lo que pudiera pasarle a la paciente.

La mujer de 68 años fue sacada enferma por probable COVID-19 del principal hospital del Seguro Social.

Julio Gutiérrez Mendez, delegado o encargado de la delegación del IMSS, en conferencia de prensa aseguró que el instituto no puede impedir un alta voluntaria; "el paciente tiene derecho a hacerlo".

Pero aclaró que por los protocolos originados por la pandemia "no lo podríamos dejar salir en estos momentos" y todavía afirmó: "hasta ahorita no tenemos ningún alta voluntaria por COVID-19, al menos a mí no me han informado".