'Yo no me puedo dar el lujo de no trabajar', dice comerciante

Juana Guadalupe Martínez Vargas es madre soltera y se dedica a la venta de espigas de trigo y cruces de madera para la celebración del Domingo de Ramos. "Las madres solteras no podemos quedarnos en casa y no salir a trabajar", asegura.

Aunque este año será muy diferente la celebración de Semana Santa por el COVID-19 debido al cierre de iglesias y la cancelación del tradicional Viacrucis viviente, Juana relata que desde hace 15 días comenzó con la venta de estos artículos propios de la temporada, por lo que la gente los compra de manera anticipada.

"La gente me está comprando tanto la cruz como el ramo de espigas de trigo". Los precios del ramo son de 10 pesos y la cruz de madera en 15 pesos.

Relató que mientras que en su puesto de la calle vende otros artículos para el hogar, aprovecha la temporada para comercializar los ramos y cruces en la Semana Santa.

Comentó que la venta ha estado "calmada", ya que la gente no está saliendo de sus hogares. "Yo no me puedo dar el lujo de no salir a trabajar", expresó.

Juana vive en la colonia Ernesto Zedillo y tiene cuatro hijos, quienes van a la primaria y secundaria.

Al igual que muchas personas en el país que viven al día, con lo que ganan de la venta de alimentos y productos en la calle, la mamá Juana expresó: "Me da miedo no generar dinero para mis hijos".

Indicó que ahora que las clases se han suspendido en las escuelas, deja a sus niños con una hermana, a quien le pasa algo de dinero, el cual a veces no alcanza, ya que vive en casa de renta y debe comprar alimento para la familia.

Pidió a las personas que tienen un empleo bien remunerado que no los abandonen en este momento de contingencia sanitaria, y les solicitó el apoyo para que le compren un ramo, ya que debe mantener a sus hijos. Expresó que desearía que el Gobierno le diera algún apoyo o una despensa para poder soportar esta temporada complicada para todos.

Vive al día