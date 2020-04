La Laguna extrañará a Luis Eduardo Aute

Su corazón se ha quedado sin latir. Su voz ha callado, pero el legado artístico que deja es grande. Se ha ido el maestro Luis Eduardo Aute.

Alrededor de las 11:30 horas de ayer; el cantautor, pintor, escultor y cineasta dejó de existir por problemas de salud a los 76 años de edad. Hasta ahora no se ha informado la causa.

El intérprete de éxitos como Sin tu latido, Las cuatro y diez y Alevosía, se había retirado de los escenarios después de que el 8 de agosto de 2016 sufriera un infarto que lo mantuvo 48 días en coma.

Luego de varias estancias en diversos nosocomios, el artista se fue a su casa en donde vivía al lado de su familia. El pasado viernes enfermó y de inmediato fue trasladado a un hospital de Madrid, en donde falleció.

La última vez que Torreón y Luis Eduardo se dieron un fuerte abrazo fue el 2 de diciembre de 2015. Se presentó en el Teatro Nazas ante muchos laguneros que fueron testigos de su talento y del bueno humor que le caracterizaba.

Al dar las 9:15 de la noche, el cantante ingresó al escenario del teatro para deleitar a la audiencia con el que se convertiría en su último tour, La gira luna. Lo acompañaron cuatro músicos. Me va la vida en ello, De paso, Rosas en el mar y Aleluya No. 1, fueron los primeros temas que entregó el experimentado cantautor a un público entregado que no dejaba de elogiar el repertorio que él había elegido para la ocasión.

"Eres grande Aute y muy guapo", exclamó una joven que se ubicaba en la tercera fila de la zona Orquesta, justo antes de que el artista entregara Dos o tres segundos de ternura.

En ese concierto, Aute se mostró feliz de estar en Torreón y además dedicó a la ciudad el tema Rosas en el mar, ya que al entonarlo el cantante exclamaba, "Rosas en Torreón".

"Estoy feliz de estar en México, de estar en Torreón. Estoy aquí gracias al calor de su afecto. En esta ocasión no voy a presentar canciones nuevas, el año que viene cumpliré 50 años de compositor por lo que prepararemos algo nuevo.

"No voy cantar canciones conocidas sino significativas, estas canciones ya no son mías sino de ustedes", pronunció el intérprete quien anunciaba que en 2016 seguiría ofrecieron presentaciones, las cuales tuvo que suspender por el infarto que sufrió.

De Gómez Palacio, Aute se despidió el 15 de octubre de 2012. El cantautor ofreció un emotivo recital en la Plaza de Armas como parte del Festival Revuelas.

Acudieron un total de mil 200 laguneros.

Un escenario sencillo y tres músicos bastaron para que Aute espantara las gotas de lluvia que ese día habían caído y mantuviera a sus seguidores clavados en las sillas, los cordones de la banqueta, sobre los árboles y en cualquier lugar que sirvió de trinchera para escuchar el espectáculo.

Luis Eduardo Aute fue un creador polifacético y autor de canciones que forman parte del patrimonio de la canción de autor española, en la que destacó junto a figuras como Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina o Paco Ibáñez.

Nacido en Manila, Filipinas, el 13 de septiembre de 1943, a los once años se trasladó a Madrid, donde tiempo después consiguió la ciudadanía.

Se inició musicalmente como guitarrista de los grupos Los Tigres, Los Pekeniques y Los Sonor, hasta que, con 17 años, debutó como cantautor en el programa de Televisión Española, Salto a la fama.

Aunque su faceta pictórica es menos conocida, la desarrolló también desde muy temprano y en 1960 expuso por primera vez sus cuadros en la Galería Alcón de Madrid; su primer álbum se tituló Diálogos de Rodrigo y Jimena e incluyó canciones como Rosas en el mar y Aleluya nº1.

En cuanto al cine, Aute es autor de varios cortos y del largometraje animado Un perro llamado dolor, nominado a los Goya en 2002 y seleccionado en festivales como San Sebastián, Valladolid o La Habana.

En noviembre de 2018, Luis Eduardo Aute publicó su último disco, un recopilatorio de su gira por España y México, pero su último trabajo original había visto la luz un mes antes y unía dos de sus grandes pasiones, la música y la poesía, en un libro disco junto a Carlos Oroza, a quien el cantante admiraba.