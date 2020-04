Tareas que hacer en tu casa durante el aislamiento

Durante el aislamiento contra la pandemia puedes destinar algunos días para realizar tareas en casa que requieren de cierto tiempo y dedicación.

Regularmente son tareas para las que tendrías que programarte con mucho tiempo de anticipación.

Pinta tu casa

Ya sea que desees hacer un cambio o que realmente ya lo necesites. En muchas ocasiones esta posibilidad se encuentra sobre la mesa y es la falta de tiempo lo que hace que quede descartada. Date la oportunidad de hacer esta tarea que tenías rezagada.

Además, pasar tanto tiempo en casa puede hacerte más consciente de cómo te gustaría que luciera.

Arregla tu closet

Con esto no nos referimos solo a sacar y guardar otra vez, sino deshacerte de todo aquello que ya no quieres contigo, sacar todo y aprovechar para limpiar (si, los closet también se empolvan).

Al separar las cosas que ya no se quedarán, no te enfoques sólo en lo que ya no te queda o que ya tiene mucho tiempo, sino también en las prendas que ya no quieras contigo más allá de su uso. Esto te hará tener más claro lo que ahora te gusta, evitando así compras de las que luego podrías arrepentirte.

Limpia y ordena tu baño

Quizá este punto pueda parecer evidente, sin embargo, lo cierto es que aunque te ocupes de la limpieza de tu baño todos los días, nos referimos a cubrir cada uno de los aspectos que lo envuelven.

Probablemente tengas productos que hace tiempo ya no utilizas o llegó la hora de revisar qué necesita para una restauración con los elementos que tienes en casa. Revisa la regadera, las llaves, espejo, descarta alguna zona de peligro, etc.

Revisa el aire acondicionado y abanicos

Aún estás a tiempo de verificar el estado de cada uno de ellos antes de que el calor de mayo no alcance y un día sin aire fresco sea un martirio. También aprovecha para limpiar tus abanicos de techo, ya que acumulan grandes cantidad de polvo que además puede desatar momentos incómodos en personas con alergias.

Sácale provecho al aire comprimido

Ahora que tienes oportunidad, es tiempo de limpiar a profundidad aquellos aparatos electrónicos que siempre prometes dejar como nuevos y no lo haces.

Hablamos de televisores, laptops, consolas etc., ten en cuenta que hacer esto es parte del mantenimiento que tendrías que darles para que se mantengan con un buen funcionamiento durante mucho tiempo.