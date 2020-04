Muere Logan Williams, 'Barry Allen' en serie The Flash a los 16 años

Sus amigos y compañeros de la industria, expresaron, a través de redes sociales, su dolor ante la pérdida: “Solo escuché la devastadora noticia de que Logan Williams falleció de repente. Por lo tanto, esta imagen fue al principio de la filmación del episodio piloto de The Flash en 2014”, escribió el actor Grant Gustin al pie de una fotografía de Instagram.

Me impresionó, no sólo el talento de Logan sino su profesionalismo en el set. Mis pensamientos y oraciones estarán con él y su familia durante el tiempo que sea. Estoy seguro de que es un momento inimaginablemente difícil para ellos. Por favor, mantengan a Logan y a su familia en sus pensamientos y oraciones durante este tiempo extraño y difícil para todos nosotros. Envío amor a todos”, añadió el intérprete de la versión adulta de "Barry Allen".

John Wesley Shipp, quien dio vida al padre del mismo personaje en la serie, publicó: “Williams estaba 100% comprometido en interpretar a 'Barry Allen' y lo echamos de menos una vez que terminamos esa parte de la historia. Mi amor y compasión para su familia y sus amigos en su dolor”.

Heartsick to learn of Logan Williams’ death at 16. He was 100% committed to playing young Barry Allen, and we missed him once we moved past that part of the story. Love and compassion to Logan’s family and friends in your grief. pic.twitter.com/lOlUyxJtIC