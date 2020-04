¿Ver la serie Friends ayuda a calmar la ansiedad?

Seguramente en algún momento repetiste los episodios de Friends varias veces, incluso aunque supieras exactamente lo que estaba a punto de pasar.

Según Marc Hekster, psicólogo clínico con más de 20 años de experiencia tratando trastornos de ansiedad, ha compartido su postura respecto a esta serie, pues según sus palabras, contiene elementos que le permiten al espectador aminorar la ansiedad.

Estas dos características son:

1.-Lo repetitivas que son sus historias (por ejemplo, todo el problema de Rachel y Ross)

2.-Su carácter evasivo.

Según Hekster, la ansiedad es un sistema de alarma que poseen las personas para percibir que algo no va muy bien del todo, generalmente asociado son emociones reprimidas y sin procesar.

Hace una analogía entre esto y una olla de presión, ya que siempre buscarán una forma de salir. Si no consiguen encontrar una manera de controlarlo y poder expresarse terminaría siendo no muy agradable para la persona.

De acuerdo con el psicólogo, ver a estos personajes teniendo dramas y preocupaciones que al final superan está asociado con la reparación de los aspectos complejos en la vida, lo que lleva al espectador a “escapar” por un rato de su entorno y logra relajarse.

Otro de los aspectos que explicaba era la repetición, que compara con la respuesta de los niños ante algún sentimiento o emoción, donde para sobrellevarlo realizan la misma actividad una y otra vez, por ejemplo apilar cosas o tirar cosas de una forma casi obsesiva.

Para los adultos funciona de la misma manera dentro de un plano subconsciente, donde al sentir ansiedad pueden sentir los mismos sentimientos que los niños como respuesta, por ejemplo miedo y preocupación, los cuales se alivian por medio de la repetición.

También podrías ver otra serie de este estilo si por alguna razón Friends no les lo tuyo, como How I Met Your Mother, New Girls o Modern family.