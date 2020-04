Edson Álvares podría obtener su primer campeonato europeo

La Eredivisie planea dar por concluida la campaña 2019-2020 a causa del COVID-19 por lo que el campeón sería Ajax de Ámsterdam, donde milita el futbolista mexicano Edson Álvarez.

La máxima categoría del futbol tulipán quiere seguir los pasos de su vecino en Bélgica, que proclamó campeón de la Pro League al Brujas ante las complicaciones de calendario que se avecinan debido a la pandemia del coronavirus que ha afectado a miles en el orbe.

Esto a pesar de que la UEFA está en contra de tales decisiones que incluso podrían acarrear alguna sanción a los clubes o a la Real Asociación Neerlandesa de Futbol (KNVB), que de igual manera se opone.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, fue contundente y señaló ante la determinación de la Pro League: "No creo que sea el movimiento adecuado. No puedes pedir ayuda y luego decidir por ti mismo que es lo que más te conviene. Los belgas y aquellos que estén considerando hacer lo mismo ahora se arriesgan a no participar en las competiciones europeas el próximo año".

En Países Bajos toda actividad ha sido suspendida hasta mínimo el 1 de junio, por lo que la culminación de la campaña 2019-2020 a la que le restan ocho jornadas podría darse durante todo el verano de la una forma apresurada.

Diversos clubes de la Eredivisie están en contra de regresar a la actividad ya en esta temporada y sin problemas la mayoría le otorgaría el trofeo al Ajax, que se convertiría en bicampeón.

Hasta antes de la suspensión de la Liga holandesa, los dirigidos por Erik ten Hag comandan la clasificación por diferencia de goles, pues están empatados en 56 puntos con el AZ Alkmaar.

Incluso, el director deportivo del AZ, Robert Eenhoorn, están en desacuerdo que se reanude la Eredivisie a pesar de que su escuadra tiene posibilidades reales de pelear el campeonato.

"Consideramos que la situación actual es tan grave que jugar el resto de los partidos en un estadio vacío es lo menos importante. Y todavía hay demasiadas incertidumbres sobre cómo se desarrollará el coronavirus", señaló en la web oficial del AZ.