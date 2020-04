Descubren en Torreón 'fraude' en programa social

El delegado del gobierno federal en la entidad, Reyes Flores Hurtado, pidió a la ciudadanía no caer en una falsa afiliación al programa de apoyo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció para las pequeñas empresas por 25 mil pesos.

Detalló que aún no se han establecido las reglas de operación de este programa, dirigido a las pequeñas empresas ante los efectos económicos del COVID-19, por lo que reiteró que no se cuenta con ningún tipo de movimiento al respecto, es decir, no hay módulos o personal por parte de la federación que estén llevando a cabo levantamiento de datos para dicho beneficio.

"Todos los trámites de programas sociales por parte de la federación se realizan directo en oficinas de Bienestar, a través de los Servidores de la Nación, todo lo demás, es fraude", apuntó.

Indicó que la tarde de ayer, personal acudió a verificar un reporte a una casa ubicada en el sector centro de esta ciudad, la cual fue señalada por parte de la población como una "oficina" donde se realizan trámites de documentación de solicitud de dicho programa.

Mencionó que efectivamente se localizó ese establecimiento, mismo que estaba abierto y en donde se contabilizaron al menos 800 trámites ya generados para la supuesta afiliación a este programa de apoyo, por lo que se procedió a alertar a la ciudadanía que se encontraba en el lugar, así como mediante los canales digitales de comunicación para que las personas no caigan en este fraude, del cual, al parecer, no existe algún tipo de cobro por realizarlo.

"No es honesta la forma de operar de estas personas, están cometiendo un fraude y es por ello que queremos alertar a la población, que no caigan en mentiras, porque ni nosotros conocemos aún cuál será el proceso que en la región se generará para poder inscribir a quienes podrían ser los beneficiarios, es más, aún no conocemos cuál será la partida presupuestal que se dará al estado y por ende, a la región Laguna, por lo que invito a la gente a no caer en este tipo de estrategias fraudulentas", subrayó.

Finalmente, pidió a la ciudadanía ser cautelosa y no entregar documentación a personas no autorizadas para recibirla, además de que, dijo, ninguno de los trámites federales se cobra, por lo que llamó también a no realizar pagos.

Insistió en estar atentos únicamente a los canales de comunicación oficiales de la oficina de Bienestar Social o acudir directamente al Palacio Federal.

Verificación